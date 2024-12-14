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صادرات تركيا إلى بريطانيا تتخطى 11 مليار دولار في 11 شهرا

12/14/2024 2:28:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 14 - 12 (كونا) -- أظهرت بيانات اقتصادية تركية اليوم السبت أن صادرات تركيا إلى بريطانيا بلغت 11 مليارا و642 مليون دولار خلال الأشهر ال11 الأولى من العام الحالي وسط ترقب لتوسيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
وذكرت بيانات مجلس المصدرين الأتراك ان الصادرات التركية إلى بريطانيا سجلت زيادة بنسبة 2ر12 بالمئة خلال الفترة بين يناير ونوفمبر من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت البيانات إلى ان بريطانيا أصبحت ثالث أكبر سوق للصادرات التركية خلال هذه الفترة بعد ألمانيا والولايات المتحدة.
وفي إطار بند "إعادة التقييم" في اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا والمملكة المتحدة بدأ البلدان عام 2022 مباحثات لتوسيع الاتفاقية المبرمة لتشمل نطاقات ومجالات أوسع.
ومن المتوقع أن تشمل اتفاقية التجارة الحرة الجديدة الموسعة بين البلدين استثمارات وتحفيزات إضافية في القطاع الزراعي.
وجاء توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وبريطانيا فور خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2020 ودخلت حيز التنفيذ عام 2021. (النهاية)

ط ا / ن س ع



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