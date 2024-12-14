صادرات تركيا إلى بريطانيا تتخطى 11 مليار دولار في 11 شهرا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسطنبول - 14 - 12 (كونا) -- أظهرت بيانات اقتصادية تركية اليوم السبت أن صادرات تركيا إلى بريطانيا بلغت 11 مليارا و642 مليون دولار خلال الأشهر ال11 الأولى من العام الحالي وسط ترقب لتوسيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
وذكرت بيانات مجلس المصدرين الأتراك ان الصادرات التركية إلى بريطانيا سجلت زيادة بنسبة 2ر12 بالمئة خلال الفترة بين يناير ونوفمبر من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت البيانات إلى ان بريطانيا أصبحت ثالث أكبر سوق للصادرات التركية خلال هذه الفترة بعد ألمانيا والولايات المتحدة.
وفي إطار بند "إعادة التقييم" في اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا والمملكة المتحدة بدأ البلدان عام 2022 مباحثات لتوسيع الاتفاقية المبرمة لتشمل نطاقات ومجالات أوسع.
ومن المتوقع أن تشمل اتفاقية التجارة الحرة الجديدة الموسعة بين البلدين استثمارات وتحفيزات إضافية في القطاع الزراعي.
وجاء توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وبريطانيا فور خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2020 ودخلت حيز التنفيذ عام 2021. (النهاية)
ط ا / ن س ع
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