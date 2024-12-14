Saturday, 14 December 2024 08:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لجنة مسابقات (خليجي زين 26) تؤكد الانتهاء من كل الترتيبات الخاصة بالمنتخبات

12/14/2024 2:28:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 12 (كونا) - اكد رئيس لجنة المسابقات في بطولة (خليجي زين 26) الدكتور حامد الشيباني اليوم السبت انتهاء اللجنة من كل الترتيبات الإدارية والفنية قبل انطلاق المرحلة الأخيرة من استعدادات المنتخبات المشاركة في البطولة.
وقال الشيباني في تصريح صحفي ان لجنة المسابقات تابعت التحضيرات اللوجستية للبطولة خلال الفترة الماضية سواء من تجهيز وصيانة جميع الملاعب المخصصة لاستضافة المنافسات وهما استادا (جابر الدولي) و(جابر المبارك) بالإضافة الى 8 ملاعب تم تخصيصها لتدريبات المنتخبات المشاركة.
وشدد على ان اللجنة وبالتنسيق مع الاتحاد الخليجي ملتزمة بجميع اللوائح التنظيمية للبطولة والمعتمدة من مجلس ادارة اتحاد كأس الخليج العربي لافتا الى انه تم تزويد الاتحادات الخليجية بلائحة المشاركة والبطولة.
وتوجه الشيباني بالشكر الى وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة عبدالرحمن المطيري الذي يتابع بشكل دقيق كل الاستعدادات ويوجه دائما لتلبية كافة الاحتياجات.
وأشار الى الدور المميز لنائب رئيس اللجنة المنظمة ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ احمد اليوسف منوها بجهوده الكبيرة لتنظيم الحدث الخليجي بالشكل اللائق وخروج البطولة بأفضل صورة.
واعرب عن الامل في ظهور منافسات (خليجي زين 26) بالشكل التنظيمي والفني المطلوب للجماهير الخليجية المحبة لكرة القدم والتي تنتظر صافرة البداية بشغف وترقب وسط أجواء تنافسية أخوية مؤكدا على ان الجميع فائز بهذا التجمع للأشقاء في الكويت ارض المحبة.
وتقام بطولة (خليجي زين 26) على استاد جابر الاحمد الدولي الذي يحتضن حفل الافتتاح والمباراة النهائية بالاضافة الى استاد جابر مبارك الصباح الذي يشهد غدا الاحد البروفة الأولى بلقاء ودي يجمع ناديي الكويت والصليبخات في الساعة 15ر5 مساء. (النهاية)

س ع د / ط أ ب




MENAFN14122024000071011013ID1108993247

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث