لجنة مسابقات (خليجي زين 26) تؤكد الانتهاء من كل الترتيبات الخاصة بالمنتخبات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 14 - 12 (كونا) - اكد رئيس لجنة المسابقات في بطولة (خليجي زين 26) الدكتور حامد الشيباني اليوم السبت انتهاء اللجنة من كل الترتيبات الإدارية والفنية قبل انطلاق المرحلة الأخيرة من استعدادات المنتخبات المشاركة في البطولة.
وقال الشيباني في تصريح صحفي
ان لجنة المسابقات تابعت التحضيرات اللوجستية للبطولة خلال الفترة الماضية سواء من تجهيز وصيانة جميع الملاعب المخصصة لاستضافة المنافسات وهما استادا (جابر الدولي) و(جابر المبارك) بالإضافة الى 8 ملاعب
تم تخصيصها لتدريبات المنتخبات المشاركة.
وشدد على ان اللجنة وبالتنسيق مع الاتحاد الخليجي ملتزمة بجميع اللوائح التنظيمية للبطولة والمعتمدة من مجلس ادارة اتحاد كأس الخليج العربي لافتا الى انه تم تزويد الاتحادات الخليجية بلائحة المشاركة والبطولة.
وتوجه الشيباني بالشكر الى وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة عبدالرحمن المطيري الذي يتابع بشكل دقيق كل الاستعدادات ويوجه دائما لتلبية كافة الاحتياجات.
وأشار الى الدور المميز لنائب رئيس اللجنة المنظمة ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ احمد اليوسف منوها بجهوده الكبيرة لتنظيم الحدث الخليجي بالشكل اللائق وخروج البطولة بأفضل صورة.
واعرب عن الامل في ظهور منافسات (خليجي زين 26) بالشكل التنظيمي والفني المطلوب للجماهير الخليجية المحبة لكرة القدم والتي تنتظر صافرة البداية بشغف وترقب وسط أجواء تنافسية أخوية مؤكدا على ان الجميع فائز بهذا التجمع للأشقاء في الكويت ارض المحبة.
وتقام بطولة (خليجي زين 26) على استاد جابر الاحمد الدولي الذي يحتضن حفل الافتتاح والمباراة النهائية بالاضافة الى استاد جابر مبارك الصباح الذي يشهد غدا الاحد البروفة الأولى بلقاء ودي يجمع ناديي الكويت والصليبخات في الساعة 15ر5 مساء. (النهاية)
س ع د / ط أ ب
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