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بكين تدعو إلى حلول مقبولة لقضية الرسوم الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية

12/14/2024 2:28:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بكين - 14 - 12 (كونا) -- دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم السبت إلى ضرورة التوصل إلى حلول "مقبولة" لقضية الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية فيما أكد أن نشوب حرب تجارية لا يعني سوى "خسائر مشتركة".
جاء ذلك خلال أعمال النسخة ال26 للحوار الاستراتيجي بين الصين وفرنسا التي عقدت في العاصمة بكين برئاسة الوزير وانغ يي والمستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل بون.
ونقل تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) عن الوزير وانغ يي القول إن الصين "من أقوى المدافعين" عن النظام التجاري الحر وأنها تعارض تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية.
وأعرب عن أمل بلاده أن يسير الاتحاد الأوروبي مع الصين في نفس الاتجاه ويراعي المخاوف "المشروعة" لكل منهما من خلال موقف بناء يساهم عبر مواصلة الحوار في إيجاد حلول "مقبولة لملف السيارات الكهربائية الصينية".
ومن جانبه قال المستشار الفرنسي إن بلاده تدعم تعزيز التعاون الأوروبي - الصيني لتحقيق المنفعة المتبادلة نافيا موافقة باريس على إشعال حرب تجارية على خلفية الرسوم الجمركية.
وفيما يتعلق بالعلاقات الصينية - الفرنسية والأوضاع الدولية دعا الوزير الصيني وانغ فرنسا إلى التعاون مع بكين للحفاظ على التعددية ودعم النظام الدولي وبناء "تعددية قطبية عالمية متساوية ومنظمة" بالإضافة إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة و"لعبة المحصلة الصفرية".
وبدوره قال بون إن فرنسا تلتزم بسياسة (صين واحدة) معربا عن أمله في توسيع التعاون مع بكين في مجالات الاستثمار التجاري والذكاء الاصطناعي والطاقة النووية والطيران والفضاء والمواد الغذائية مؤكدا أن بلاده تعارض المواجهة بين الكتل وتتمسك باستقلالية سياستها الدبلوماسية وتدعو إلى الاحترام المتبادل والتسامح والتعاون في العلاقات الدولية.
وأشار الجانبان إلى موافقتهما على توثيق التنسيق متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز التعاون في مجالات التغير المناخي والتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة والحد من الفقر. (النهاية)

س ل ق / ط م ا



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