بكين تدعو إلى حلول مقبولة لقضية الرسوم الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بكين - 14 - 12 (كونا) -- دعا وزير
الخارجية الصيني وانغ يي اليوم السبت إلى ضرورة التوصل إلى حلول "مقبولة" لقضية الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية فيما أكد أن نشوب حرب تجارية لا يعني سوى "خسائر مشتركة".
جاء ذلك خلال أعمال النسخة ال26 للحوار الاستراتيجي بين الصين وفرنسا التي عقدت في العاصمة بكين برئاسة الوزير وانغ يي والمستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل بون.
ونقل تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) عن الوزير وانغ يي القول إن الصين "من أقوى المدافعين" عن النظام التجاري الحر وأنها تعارض تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية.
وأعرب عن أمل بلاده أن يسير الاتحاد الأوروبي مع الصين في نفس الاتجاه ويراعي المخاوف "المشروعة" لكل منهما من خلال موقف بناء يساهم عبر مواصلة الحوار في إيجاد حلول "مقبولة لملف السيارات الكهربائية الصينية".
ومن جانبه قال المستشار الفرنسي إن بلاده تدعم تعزيز التعاون الأوروبي - الصيني لتحقيق المنفعة المتبادلة نافيا موافقة باريس على إشعال حرب تجارية على خلفية الرسوم الجمركية.
وفيما يتعلق بالعلاقات الصينية - الفرنسية والأوضاع الدولية دعا الوزير الصيني وانغ فرنسا إلى التعاون مع بكين للحفاظ على التعددية ودعم النظام الدولي وبناء "تعددية قطبية عالمية متساوية ومنظمة" بالإضافة إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة و"لعبة المحصلة الصفرية".
وبدوره قال بون إن فرنسا تلتزم بسياسة (صين واحدة) معربا عن أمله في توسيع التعاون مع بكين في مجالات الاستثمار التجاري والذكاء الاصطناعي والطاقة النووية والطيران والفضاء والمواد الغذائية مؤكدا أن بلاده تعارض المواجهة بين الكتل وتتمسك باستقلالية سياستها الدبلوماسية وتدعو إلى الاحترام المتبادل والتسامح والتعاون في العلاقات الدولية.
وأشار الجانبان إلى موافقتهما على توثيق التنسيق متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز التعاون في مجالات التغير المناخي والتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة والحد من الفقر. (النهاية)
س ل ق / ط م ا
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