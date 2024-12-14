(الألعاب الشتوية): الاتحاد الدولي لهوكي الجليد يمنح الشارة الدولية لأربعة حكام كويتيين

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 12 (كونا) -- أعلن نادي الألعاب الشتوية الكويتي اليوم السبت أن الاتحاد الدولي لهوكي الجليد منح الشارة الدولية لأربعة حكام كويتيين منهم سيدة واحدة بعد اجتيازهم الاختبارات المطلوبة من قبل لجنة الحكام الدولية التابعة له لينضموا للحكمة شوق الهندال التي تم التجديد لها من قبل الاتحاد.

وقال الرئيس الفخري للنادي الشيخ جابر بندر الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب تسليم الحكام الشارات الدولية إن الحاصلين على الشارة الدولية هم شعيب يوسف وعبدالعزيز الخشان وعبدالمحسن الخشرم وزهراء الهندال مهنئا إياهم هذه الثقة الكبيرة من الاتحاد الذي يتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا له.

وأوضح أن حصول نخبة من الحكام الكويتيين على الشارة الدولية والذي جاء بعد اجتيازهم اختبارات عملية ونظرية من قبل الاتحاد والنادي سيمكنهم من إدارة المباريات الدولية مما يعد مكسبا كبيرا لرياضة الهوكي على الجليد بالكويت.

وأكد حرص النادي على دعم الكوادر الوطنية الناشطة في كل الألعاب الشتوية الخمس التي يشرف عليها من لاعبين وحكام ومدربين وإداريين معربا عن فخره وكل منتسبي النادي بهذه الكوادر التحكيمية التي أثبتت تفوقها ما مكنها من حصولهم على ثقة الاتحاد الدولي. (النهاية) ف ش ا