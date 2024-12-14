(الألعاب الشتوية): الاتحاد الدولي لهوكي الجليد يمنح الشارة الدولية لأربعة حكام كويتيين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 14 - 12 (كونا) -- أعلن نادي الألعاب الشتوية الكويتي اليوم السبت أن الاتحاد الدولي لهوكي الجليد منح الشارة الدولية لأربعة حكام كويتيين منهم سيدة واحدة بعد اجتيازهم الاختبارات المطلوبة من قبل لجنة الحكام الدولية التابعة له لينضموا للحكمة شوق الهندال التي تم التجديد لها من قبل الاتحاد.
وقال الرئيس الفخري للنادي الشيخ جابر بندر الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب تسليم الحكام الشارات الدولية إن الحاصلين على الشارة الدولية هم شعيب يوسف وعبدالعزيز الخشان وعبدالمحسن الخشرم وزهراء الهندال مهنئا إياهم هذه الثقة الكبيرة من الاتحاد الذي يتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا له.
وأوضح أن حصول نخبة من الحكام الكويتيين على الشارة الدولية والذي جاء بعد اجتيازهم اختبارات عملية ونظرية من قبل الاتحاد والنادي سيمكنهم من إدارة المباريات الدولية مما يعد مكسبا كبيرا لرياضة الهوكي على الجليد بالكويت.
وأكد حرص النادي على دعم الكوادر الوطنية الناشطة في كل الألعاب الشتوية الخمس التي يشرف عليها من لاعبين وحكام ومدربين وإداريين معربا عن فخره وكل منتسبي النادي بهذه الكوادر التحكيمية التي أثبتت تفوقها ما مكنها من حصولهم على ثقة الاتحاد الدولي. (النهاية) ف ش ا
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