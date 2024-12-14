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وزير (الشؤون): مواصلة الجهود لتعزيز الخدمات الاجتماعية وتطويرها بما يتماشى مع احتياجات المواطنين

12/14/2024 2:28:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 12 (كونا) -- أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتور أمثال الحويلة اليوم السبت الحرص على مواصلة الجهود لتعزيز الخدمات الاجتماعية وتطويرها بما يتماشى مع احتياجات المواطنين وطموحات الكويت التنموية.
وقالت الحويلة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس الوزارة في 14 ديسمبر 1954 بتوجيهات من المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح طيب الله ثراه تحت مسمى (دائرة الشؤون الاجتماعية) إن الوزارة شكلت لتكون ركيزة أساسية في بناء المجتمع الكويتي من خلال تقديم الرعاية والدعم لمختلف فئاته لا سيما الأسر محدودة الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضافت أن الوزارة تم تعديل اسمها عام 1962 إلى (وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل) بموجب المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1962 قبل أن يتغير اسمها مرة أخرى إلى (وزارة الشؤون الاجتماعية) في عام 2013 بعد فصل قطاع العمل عنها بموجب القانون رقم 109 لسنة 2013.
وأشارت إلى أن الوزارة لعبت دورا محوريا في دعم التنمية الاجتماعية من خلال تبني مبادرات وبرامج شاملة شملت تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ودعم المرأة والطفولة وتقديم الرعاية للمسنين بالإضافة إلى تنظيم العمل والعمال بما يعكس التزام الوزارة برؤية شاملة للتنمية المجتمعية.
وأكدت أن الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال العقود السبعة الماضية لم تكن لتتحقق لولا الجهود المخلصة للعاملين فيها والدعم المستمر من القيادة السياسية والتعاون المثمر مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية.
وجددت الحويلة التزام الوزارة بمواصلة العمل الدؤوب لتطوير الخدمات الاجتماعية والارتقاء بها مؤكدة أنها ستواصل مسيرتها التنموية ومواكبة المتغيرات لتحقيق رؤية التنموية وبناء مستقبل أكثر إشراقا للبلاد. (النهاية)

ع ي س



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