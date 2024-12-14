وزير (الشؤون): مواصلة الجهود لتعزيز الخدمات الاجتماعية وتطويرها بما يتماشى مع احتياجات المواطنين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 14 - 12 (كونا) -- أكدت وزير
الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتور أمثال الحويلة اليوم السبت الحرص على مواصلة الجهود لتعزيز الخدمات الاجتماعية وتطويرها بما يتماشى مع احتياجات المواطنين وطموحات الكويت التنموية.
وقالت الحويلة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس الوزارة في 14 ديسمبر 1954 بتوجيهات من المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح طيب الله ثراه تحت مسمى (دائرة الشؤون الاجتماعية) إن الوزارة شكلت لتكون ركيزة أساسية في بناء المجتمع الكويتي من خلال تقديم الرعاية والدعم لمختلف فئاته لا سيما الأسر محدودة الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضافت أن الوزارة تم تعديل اسمها عام 1962 إلى (وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل) بموجب المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1962 قبل أن يتغير اسمها مرة أخرى إلى (وزارة الشؤون الاجتماعية) في عام 2013 بعد فصل قطاع العمل عنها بموجب القانون رقم 109 لسنة 2013.
وأشارت إلى أن الوزارة لعبت دورا محوريا في دعم التنمية الاجتماعية من خلال تبني مبادرات وبرامج شاملة شملت تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ودعم المرأة والطفولة وتقديم الرعاية للمسنين بالإضافة إلى تنظيم العمل والعمال بما يعكس التزام الوزارة برؤية شاملة للتنمية المجتمعية.
وأكدت أن الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال العقود السبعة الماضية لم تكن لتتحقق لولا الجهود المخلصة للعاملين فيها والدعم المستمر من القيادة السياسية والتعاون المثمر مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية.
وجددت الحويلة التزام الوزارة بمواصلة العمل الدؤوب لتطوير الخدمات الاجتماعية والارتقاء بها مؤكدة أنها ستواصل مسيرتها التنموية ومواكبة المتغيرات لتحقيق رؤية التنموية وبناء مستقبل أكثر إشراقا للبلاد. (النهاية)
ع ي س
MENAFN14122024000071011013ID1108993244
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.