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رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بالعمل من أجل البلاد حتى النهاية بعدما أقاله البرلمان

12/14/2024 2:28:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 14 - 12 (كونا) -- قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إنه سيبذل قصارى جهده من أجل بلاده "حتى النهاية" بعد أن صوت البرلمان اليوم السبت على إقالته بسبب فرضه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الجاري وهي المحاولة التي لم تستمر سوى ساعات.
وقالت وكالة يونهاب الكورية للأنباء إنه جرى إيقاف الرئيس سوك يول عن أداء مهامه في تمام الساعة 24ر7 مساء بالتوقيت المحلي في اللحظة التي وصل فيها قرار البرلمان بالاقالة إلى مكتبه بعد حوالي ساعتين ونصف من إقراره.
وقال الرئيس الكوري الجنوبي في خطاب مسجل بمقر إقامته "لا ينبغي أن تتوقف رحلتي نحو المستقبل مع الشعب على مدى العامين والنصف الماضيين. سأحمل معي كل الانتقادات والتشجيع والدعم الذي تلقيته وسأبذل قصارى جهدي من أجل الأمة حتى النهاية".
وحث الرئيس يون سوك يول المسؤولين في حكومة بلاده على مواصلة أداء واجباتهم تحت قيادة رئيس الوزراء هان داك سو الذي من المقرر أن يشغل منصب القائم بأعمال الرئيس.
وأقر البرلمان اليوم مقترحا بإقالة الكوري الجنوبي بأغلبية 204 أصوات مقابل 85 صوتا مع امتناع ثلاثة عن التصويت وثمانية أخرى باطلة بعدما أدلى جميع أعضاء البرلمان البالغ عددهم 300 عضو بأصواتهم.
وجاء إقرار هذا المقترح بعد 11 يوما من إعلان الرئيس الكوري الجنوبي الأحكام العرفية في خطوة فاجأت الشعب وأثارت غضبا بعدما حاصرت قوات الأمن البرلمان لمنع الأعضاء من الدخول لإبطال مرسوم الرئيس.
في الأثناء دعا رئيس الوزراء هان داك سو (القائم بأعمال الرئيس) إلى الحفاظ على وضع محكم للجاهزية ضد "استفزازات كوريا الشمالية" في أعقاب إقالة الرئيس.
وجاءت هذه الدعوة خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي عقد بعيد إعلان إقالة رئيس البلاد وقال فيها "أطلب منكم الحفاظ على وضع جاهزية محكم لضمان عدم تمكن كوريا الشمالية من التخطيط لأي استفزازات. لا يمكن أن يكون هناك أدنى فراغ في الأمن". (النهاية)

م ك / ه س ص



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