رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بالعمل من أجل البلاد حتى النهاية بعدما أقاله البرلمان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طوكيو - 14 - 12 (كونا) -- قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إنه سيبذل قصارى جهده من أجل بلاده "حتى النهاية" بعد أن صوت البرلمان
اليوم السبت على إقالته بسبب فرضه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الجاري وهي المحاولة التي لم تستمر سوى ساعات.
وقالت وكالة يونهاب الكورية للأنباء إنه جرى إيقاف الرئيس سوك يول عن أداء مهامه في تمام الساعة 24ر7 مساء بالتوقيت المحلي في اللحظة التي وصل فيها قرار البرلمان بالاقالة إلى مكتبه بعد حوالي ساعتين ونصف من إقراره.
وقال الرئيس الكوري الجنوبي في خطاب مسجل بمقر إقامته "لا ينبغي أن تتوقف رحلتي نحو المستقبل مع الشعب على مدى العامين والنصف الماضيين. سأحمل معي كل الانتقادات والتشجيع والدعم الذي تلقيته وسأبذل قصارى جهدي من أجل الأمة حتى النهاية".
وحث الرئيس يون سوك يول المسؤولين في حكومة بلاده على مواصلة أداء واجباتهم تحت قيادة رئيس الوزراء هان داك سو الذي من المقرر أن يشغل منصب القائم بأعمال الرئيس.
وأقر البرلمان اليوم مقترحا بإقالة الكوري الجنوبي بأغلبية 204 أصوات مقابل 85 صوتا مع امتناع ثلاثة عن التصويت وثمانية أخرى باطلة بعدما أدلى جميع أعضاء البرلمان البالغ عددهم 300 عضو بأصواتهم.
وجاء إقرار هذا المقترح بعد 11 يوما من إعلان الرئيس الكوري الجنوبي الأحكام العرفية في خطوة فاجأت الشعب وأثارت غضبا بعدما حاصرت قوات الأمن البرلمان لمنع الأعضاء من الدخول لإبطال مرسوم الرئيس.
في الأثناء دعا رئيس الوزراء هان داك سو (القائم بأعمال الرئيس) إلى الحفاظ على وضع محكم للجاهزية ضد "استفزازات كوريا الشمالية" في أعقاب إقالة الرئيس.
وجاءت هذه الدعوة خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي عقد بعيد إعلان إقالة رئيس البلاد وقال فيها "أطلب منكم الحفاظ على وضع جاهزية محكم لضمان عدم تمكن كوريا الشمالية من التخطيط لأي استفزازات. لا يمكن أن يكون هناك أدنى فراغ في الأمن". (النهاية)
م ك / ه س ص
MENAFN14122024000071011013ID1108993242
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