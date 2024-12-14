الدوري الإنجليزي.. التعادل الإيجابي يحسم اللقاء بين (ليفربول) و(فولهام)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 14 - 12 (كونا)-- عاد فريق (فولهام) بنقطة ثمينة من ملعب (انفيلد) عندما فرض التعادل بهدفين لمثلهما على المتصدر (ليفربول) في افتتاح الجولة ال16 من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي جرت اليوم السبت.
ونجح الضيوف في إحراز هدف السبق مبكرا عند الدقيقة ال11 عبر اللاعب البرازيلي اندرياس بيريرا وحافظوا على هذه النتيجة إلى نهاية الشوط الأول.
وبعد بداية الشوط الثاني بدقيقتين تمكن المدافع الهولندي كودي غاكبو من تعديل الكفة لاصحاب الارض لكن المهاجم البرازيلي رودريغو كارفالهو سجل الهدف الثاني لفريقه (فولهام) في الدقيقة 76.
وانتظر (ليفربول) إلى غاية الدقيقة 86 ليدرك التعادل للمرة الثانية وهذ المرة عبر اللاعب البرتغالي ديوغو جوتا.
بدوره اكتفى (آرسنال) بالتعادل دون أهداف مع ضيفه (ايفرتون) كما تعادل بنفس النتيجة (نوتنغهام فورست) مع ضيفه (استون فيلا) في حين فاز (نيوكاسل يونايتد) برباعية نظيفة على الضيف (ليستر سيتي) وخسر (وولفرهامبتون) على ارضه بهدفين لهدف امام (ايبسويتش تاون).
وحافظ (ليفربول) على صدارته للدوري بمجموع 36 نقطة يليه (تشيلسي) برصيد 31 نقطة ثم (آرسنال) ب 30 نقطة.
ويحتل (نوتنغهام فورست) المركز الخامس برصيد 26 نقطة متقدما بفارق هدف واحد على (استون فيلا) في حين يحتل (فولهام) المركز التاسع برصيد 24 نقطة و (نيوكاسل) في المركز ال11 بمجموع 23 نقطة. (النهاية)
م ر ن / م م ج
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