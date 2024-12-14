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تونس: افتتاح الدورة ال35 لأيام قرطاج السينمائية

12/14/2024 2:28:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 14 - 12 (كونا) -- افتتحت مساء اليوم السبت بالعاصمة التونسية الدورة ال35 لأيام قرطاج السينمائية وتستمر حتى 21 من الشهر الجاري بحضور عدد كبير من الفنانين العرب والأجانب والإعلاميين والصحفيين.
وتم خلال الافتتاح عرض الفيلم اللبناني (واهب الحرية) لقيس الزبيدي والفيلم الفلسطيني (ما بعد) لمها الحاج.
وستشهد هذه الدورة عرض 217 فيلما منها 56 فيلما بالمسابقة الرسمية بينما سيحل الأردن والسنغال ضيفا شرف المهرجان.
وتمت ضمن فعاليات هذه الدورة برمجة سلسلة عروض بعنوان "فلسطين في قلب أيام قرطاج السينمائية" بين سينما الشارع والعروض في القاعات والتي تتنزل في إطار دعم القضايا الإنسانية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
ويشارك في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة 15 فيلما من تونس والجزائر والمغرب ومصر وسوريا ولبنان وفلسطين والسنغال والرأس الأخضر ونيجيريا والصومال بينما تتضمن المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة 13 فيلما وثائقيا من تونس وموريتانيا ومصر وفلسطين ولبنان والسنغال وتوغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال.
وتسجل الدورة ضمن قسم إسناد المشاريع السينمائية 11 مشروعا وتتواصل هذه السنة تجربة عرض الأفلام في السجون التونسية من خلال عرض 6 أفلام بالوحدات السجنية وعرض مخصص لمراكز الإصلاح وذلك بحضور صنّاع الأفلام من مختصين في الإنتاج والإخراج والتمثيل
وتتوزع العروض بولايات تونس وقابس وصفاقس والمنستير والكاف ونابل وبنزرت.
ويتضمن برنامج الدورة كذلك تكريم التجربتين السينمائيتين للأردن والسنغال. (النهاية)

ش ب م / م م ج




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