تونس: افتتاح الدورة ال35 لأيام قرطاج السينمائية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 14 - 12 (كونا) -- افتتحت مساء اليوم السبت بالعاصمة التونسية الدورة ال35 لأيام قرطاج السينمائية وتستمر حتى 21 من الشهر الجاري بحضور عدد كبير من الفنانين العرب والأجانب والإعلاميين والصحفيين.
وتم خلال الافتتاح عرض الفيلم اللبناني (واهب الحرية) لقيس الزبيدي والفيلم الفلسطيني (ما بعد) لمها الحاج.
وستشهد هذه الدورة عرض 217 فيلما منها 56 فيلما بالمسابقة الرسمية بينما سيحل الأردن والسنغال ضيفا شرف المهرجان.
وتمت ضمن فعاليات هذه الدورة برمجة سلسلة عروض بعنوان "فلسطين في قلب أيام قرطاج السينمائية" بين سينما
الشارع والعروض في القاعات والتي تتنزل في إطار دعم القضايا الإنسانية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
ويشارك في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة 15 فيلما من تونس والجزائر والمغرب ومصر وسوريا ولبنان وفلسطين والسنغال والرأس الأخضر ونيجيريا والصومال بينما تتضمن المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة 13 فيلما وثائقيا من تونس وموريتانيا ومصر وفلسطين ولبنان والسنغال وتوغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال.
وتسجل الدورة ضمن قسم إسناد المشاريع السينمائية 11 مشروعا وتتواصل هذه السنة تجربة عرض الأفلام في السجون التونسية من خلال عرض 6 أفلام بالوحدات السجنية وعرض مخصص لمراكز الإصلاح وذلك بحضور صنّاع الأفلام من مختصين في الإنتاج والإخراج والتمثيل
وتتوزع العروض بولايات تونس وقابس وصفاقس والمنستير والكاف ونابل وبنزرت.
ويتضمن برنامج الدورة كذلك تكريم التجربتين السينمائيتين للأردن والسنغال. (النهاية)
ش ب م / م م ج
MENAFN14122024000071011013ID1108993240
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