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وزير الخارجية الأردني: رسالتنا هي الوقوف إلى جانب سوريا والشعب السوري في مرحلة البناء

12/14/2024 2:28:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 14 - 12 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي اليوم السبت إن رسالة بلاده هي الوقوف إلى جانب سوريا والشعب السوري في مرحلة البناء بعد سنوات من القتل والتشريد وحتى يحقق الشعب السوري تطلعاته ببناء دولته.
وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظرائه التركي هاكان فيدان والمصري بدر عبدالعاطي والعراقي فؤاد حسين وممثلة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية كايا كالاس في ختام أعمال اجتماعات العقبة حول سوريا "إن هذه لحظة تاريخية نريد لها أن تتحول إلى منجز تاريخي للشعب السوري".
وأشار إلى أنه تم التأكيد على أهمية أن تضمن المرحلة القادمة شمول الجميع في اتخاذ القرار وعلى دور الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في دعم الأشقاء السوريين مؤكدا ضرورة أن يقف الجميع إلى جانب أبناء الشعب السوري ودعمه بكل السبل لتحقيق أهدافه وبناء دولته.
وأدان الصفدي توغل الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية والقصف الجوي للاراضي السورية مطالبا الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع والانسحاب من أراضي الجولان.
وأكد أن استقرار سوريا ركيزة أساس لأمن المنطقة واستقرارها مشيرا إلى أنه إذا لم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي باحترام سيادة سوريا فإنه يدفع باتجاه تفجر الأوضاع وخلق بؤرة توتر جديدة.
وشدد الصفدي أيضا على أن الأردن لا يريد عودة "الإرهاب" في كل سوريا بما في ذلك جنوبها على الحدود مع المملكة.
وأشار إلى أن العدوان على غزة لايزال قائما ويخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة مؤكدا على ضرورة إيقاف العدوان والسماح بإدخال المساعدات ومشددا على ضرورة إطلاق حراك سياسي فاعل في المنطقة لايقاف اطلاق النار في قطاع غزة.
من جهته قال وزير الخارجية التركي إنه من حق الشعب السوري أن ينعم بالأمن والاستقرار وأن يكون هناك عملية انتقال سياسي سلسل في سوريا مضيفا أن المجتمع الدولي مطالب بتوفير الدعم السياسي والاقتصادي اللازم لسوريا في هذه المرحلة.
وأشار إلى أهمية الحفاظ على وحدة سوريا ومؤسسات الدولة وإصلاحها وحماية النسيج الاجتماعي واحترام كافة الأعراق في سوريا مؤكدا أن المصالحة يجب ان تظهر في هذه المرحلة.
وذكر أن أي شيء يمكن أن يؤدي إلى تهجير السوريين يجب أن يتوقف بأسرع وقت مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب الشعب السوري وإدانتها لاجراءات الاحتلال الاسرائيلي ضد الاراضي السورية وتوسعها في اراضي الجولان والمنطقة العازلة.
من جانبه أكد وزير الخارجية المصري أن اجتماع العقبة يؤكد على الالتزام العربي بدعم سوريا بهذه المرحلة الدقيقة ومساعدتها على إدارة العملية الانتقالية لتصل إلى بر الأمان.
وأشار إلى ان انعقاد اجتماعات عقب انتهاء لقاء اللجنة العربية ضم أطرافا دولية واقليمية بمشاركة تركيا والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة جاء للتأكيد على المبادئ التي تم التوافق عليها في اجتماع لجنة الاتصال العربية والتي اذا تحققت "سنكون مطمئنين على مستقبل سوريا".
وأكد أن هذه المبادئ تشمل سيادة سوريا ووحدة وسلامة اراضيها وإدارة عملية سياسية شاملة لا تقصي احدا مشيرا إلى أن "الاقصاء لا يؤدي إلا إلى عدم الاستقرار".
وأكد وزير الخارجية المصري أن هذه اللقاءات اكدت على ضرورة إيقاف دور الاحتلال الإسرائيلي السلبي في سوريا وأهمية توقف الاعتداءات على الاراضي السورية والانسحاب من المنطقة العازلة التي احتلتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في خرق فاضح لاتفاق فض الاشتباك لعام (1974).
وشدد على أهمية اعطاء دور اكبر للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في مساعدة سوريا بالخروج إلى مرحلة اكثر ديمومة واستقرارا.
وبدوره قال وزير الخارجية العراقي إن الوضع في سوريا يهم العراقيين كافة مشيرا إلى أن الوضع الأمني والسياسي والاستقرار من عدمه في سوريا ينعكس على العراق.
وأضاف أن جميع الدول أكدوا على أهمية خلق حالة أمان واستقرار في سوريا وعودة اللاجئين إليها.
ولفت إلى أن الوضع في سوريا يهم العراقيين كافة واستقرار الأوضاع جزء رئيسي من استقرار الوضع في العراق وتم طرح ورقة عراقية شاملة لخطة العمل واستقرار وبناء المؤسسات في سوريا.
وذكر أن اجتماع العقبة ضم الدول المؤثرة والمتأثرة في سوريا والذين أكدوا عمل حالة الاستقرار ودعم المسيرة الديمقراطية من خلال الحوار والوصول الى نظام سياسي شامل يمثل جميع مكونات الشعب السوري واحترام حقوق الإنسان.
بدورها أكدت ممثلة الاتحاد الاوروبي للسياسة الخارجية والأمن كايا كالاس أهمية سلامة الأراضي السورية ووحدة الشعب السوري وبناء دولة المؤسسات والقانون.
وقالت إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيعقدون اجتماعا يوم الاثنين المقبل لمناقشة الانخراط والمشاركة مع سوريا والنواحي المتعلقة بإعادة إعمار سوريا. (النهاية)

ع م ن




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