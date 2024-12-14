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تعزيز المواهب الشابة

12/14/2024 2:26:44 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل المربع الجديد المجموعة الأولى من برنامج الخريجين بصفته مبادرة إستراتيجية تهدف إلى تنمية وتمكين الجيل القادم من القادة السعوديين من الجنسين، ويمثل البرنامج الذي يعد الأول من نوعه علامة في التزام المربع الجديد بتطوير المواهب، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

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