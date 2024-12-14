تعزيز المواهب الشابة
التاريخ
12/14/2024 2:26:44 PM
(MENAFN
- Al Watan)
استقبل المربع الجديد المجموعة الأولى من برنامج الخريجين بصفته مبادرة إستراتيجية تهدف إلى تنمية وتمكين الجيل القادم من القادة السعوديين من الجنسين، ويمثل البرنامج الذي يعد الأول من نوعه علامة في التزام المربع الجديد بتطوير المواهب، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
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