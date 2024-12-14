Saturday, 14 December 2024 08:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدرسة سدايا تنافس 18 دولة

12/14/2024 2:26:44 PM
(MENAFN- Al Watan) شهد برنامج مدرسة سدايا الشتوية، الذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ((سدايا)) بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي بجامعة الملك سعود تنافسًا بين المشاركين من أكثر من 90 باحثًا ومختصًا تقنيًا ومتحدثًا يمثلون 18 دولة في العالم بمن فيهم المملكة، حيث عمل الجميع على مشروعاتهم الإبداعية والمبتكرة في تعليم لغة الإشارة والتحويل بين اللغات، لإحداث نقلة نوعية بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وكرّم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للذكاء الاصطناعي في سدايا الدكتور ياسر العنيزان، المهندسين المشاركين في الأسبوع الأول من برنامج المدرسة نظير جهودهم في المحاضرات وورش العمل التي أقيمت خلال البرنامج في مجالات نماذج اللغة متعددة الوسائط والتعرف وتوليد الكلام باللغة العربية، بما يُسهم في تنمية مهاراتهم التحليلية وحل المشكلات لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في سياقات مهنية أو بحثية متنوعة.
وتسعى مدرسة ((سدايا)) الشتوية إلى تنمية مهارات المشاركين في تطوير النماذج اللغوية باللغة العربية متعددة الوسائط ونماذج معالجة الكلام المنطوق، وتعزيز الابتكار من خلال المشروعات التي ستفعل في مجال الذكاء الاصطناعي إلى جانب الإسهام والشراكات مع الجهات الأكاديمية محليًا ودوليًا.

MENAFN14122024000089011017ID1108993202

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث