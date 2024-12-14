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تعليق رحلات أردننا جنة اعتبارا من يوم غد الأحد حتى اشعار آخر

12/14/2024 2:26:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت وزارة السياحة والآثار تعليق رحلات برنامج اردننا جنة اعتبارا من يوم غدا الأحد.

وفي التفاصيل نشرت الوزارة على منصاتها، بأنه سيتم تعليق برنامج "أردننا جنة" مؤقتًا اعتبارا من تاريخ 15 كانون الأول الحالي حتى إشعار آخر، وذلك ضمن خطة شاملة لغايات التحديث على برامج الرحلات والوجهات السياحية، وتوسيع الأنشطة المقدمة في البرنامج.

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