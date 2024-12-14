تعليق رحلات أردننا جنة اعتبارا من يوم غد الأحد حتى اشعار آخر

تعليق رحلات أردننا جنة اعتبارا من يوم غد الأحد حتى اشعار آخر
التاريخ
12/14/2024 2:26:07 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة السياحة والآثار تعليق رحلات برنامج اردننا جنة اعتبارا من يوم غدا الأحد.
وفي التفاصيل نشرت الوزارة على منصاتها، بأنه سيتم تعليق برنامج "أردننا جنة" مؤقتًا اعتبارا من تاريخ 15 كانون الأول الحالي حتى إشعار آخر، وذلك ضمن خطة شاملة لغايات التحديث على برامج الرحلات والوجهات السياحية، وتوسيع الأنشطة المقدمة في البرنامج.
MENAFN14122024000072011014ID1108993201
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.