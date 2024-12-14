53.8 دينار سعر غرام الذهب محليا

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم السبت، عند 53.80 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 51.80 دينار لجهة الشراء.



وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 61.80 و 47.80 دينار على التوالي.

وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 378 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 432 دينارا.

وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الطلب والعرض على الذهب في السوق المحلية لا زال بحالة "ضعف".

وأضاف علان، أن المعدن الأصفر أغلق جلسات تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية يوم أمس الجمعة، عند 2650 دولارا للأونصة الواحدة.

وتوقع أن يبقى سعر الذهب عالميا متأرجحا بين بين 2600 و2700 دولارا للأونصة، لغاية تسلم الرئيس دونالد ترامب مهامه الرئاسية في العشرين من الشهر المقبل.

