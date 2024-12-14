53.8 دينار سعر غرام الذهب محليا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم السبت، عند 53.80 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 51.80 دينار لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 61.80 و 47.80 دينار على التوالي.
وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 378 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 432 دينارا.
وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الطلب والعرض على الذهب في السوق المحلية لا زال بحالة "ضعف".
وأضاف علان، أن المعدن الأصفر أغلق جلسات تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية يوم أمس الجمعة، عند 2650 دولارا للأونصة الواحدة.
وتوقع أن يبقى سعر الذهب عالميا متأرجحا بين بين 2600 و2700 دولارا للأونصة، لغاية تسلم الرئيس دونالد ترامب مهامه الرئاسية في العشرين من الشهر المقبل.
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