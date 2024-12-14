ارتفاع سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تحسنت قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، بعد أيام على تسجيلها تدهورًا، إثر عمليات عسكرية استمرت نحو 11 يومًا في مناطق مختلفة من سوريا.
وسجل سعر صرف مبيع الدولار الأمريكي 11800 ليرة سورية، وسعر شرائه 12500 ليرة سورية اليوم، السبت 14 من كانون الأول.
ووصل سعر مبيع اليورو إلى 12400 ليرة سورية، وسعر شرائه إلى 13100 ليرة، بحسب موقع“الليرة اليوم” المتخصص برصد أسعار العملات النقدية والذهب في سوريا.
التحسّن يأتي بعد أن وصل سعر الصرف إلى 27 ألف ليرة سورية لكل دولار واحد، عقب يومين من عملية“ردع العدوان” التي أطلقتها فصائل المعارضة، في 27 من تشرين الثاني الماضي.
قبل العملية العسكرية، كانت الليرة السورية مستقرة لأشهر عند 14700 ليرة للدولار الواحد.
ومع سيطرة فصائل المعارضة على مدن وبلدات عدة، وصولًا إلى إسقاط النظام السوري، وفرار بشار الأسد إلى موسكو، أربك تعدد العملات حالة الشراء والبيع، وسط فروقات إضافية تركها التجار خشية الخسارة في مبيعاتهم.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال في سوريا، محمد البشير، إنه لا توجد في خزائن البنك المركزي سوى الليرة السورية“التي لا تساوي شيئًا”، لافتًا إلى عدم وجود أي عملات أجنبية فيها.
وفيما يتعلق بالقروض والسندات، ذكر أن الحكومة الحالية لا تزال تجمع البيانات، واصفًا الوضع المالي بـ”السيئ للغاية”.
وذكر البشير أن الحكومة الحالية سوف تبقى حتى آذار 2025 فقط، مضيفًا،“الديون على سوريا هائلة، لكن لدينا تجربة إدلب حيث نجحنا. بالطبع المحافظة ليست كالدولة، ومع ذلك يمكننا تحسين الوضع في سوريا. سيستغرق الأمر بعض الوقت، لكننا سنصل إلى هناك”.
وتفتقد الليرة السورية حدود المقاومة اللازمة للدفاع عن استقرارها، ومن الصعب أن تصمد أمام أي هزة مهما كانت صغيرة، ما يؤكد أنها عُرضة للانخفاض السريع، بحسب تقرير صادر عن مركز“جسور للدراسات” مطلع 2021.
وغالبًا ما يكون أثر التحولات السياسية والاقتصادية في سعر صرف الليرة على شكل موجات ارتفاع واضحة، أي بانخفاض قيمة الليرة، الأمر الذي يجعل من الصعب تحديد المستويات التي يُمكن أن تحققها، وفق التقرير.
وتراجعت قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي بنسبة وصلت إلى 113.5% على أساس سنوي خلال عام 2023، إذ شهدت الأشهر الستة الأخيرة من السنة تغيرات كبيرة على قيمة الليرة.
ويعد انخفاض الليرة أمام الدولار عام 2023، الأكبر الذي يتم تسجيله في تاريخها.
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