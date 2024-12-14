ارتفاع سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية

تحسنت قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، بعد أيام على تسجيلها تدهورًا، إثر عمليات عسكرية استمرت نحو 11 يومًا في مناطق مختلفة من سوريا.



وسجل سعر صرف مبيع الدولار الأمريكي 11800 ليرة سورية، وسعر شرائه 12500 ليرة سورية اليوم، السبت 14 من كانون الأول.



ووصل سعر مبيع اليورو إلى 12400 ليرة سورية، وسعر شرائه إلى 13100 ليرة، بحسب موقع“الليرة اليوم” المتخصص برصد أسعار العملات النقدية والذهب في سوريا.

التحسّن يأتي بعد أن وصل سعر الصرف إلى 27 ألف ليرة سورية لكل دولار واحد، عقب يومين من عملية“ردع العدوان” التي أطلقتها فصائل المعارضة، في 27 من تشرين الثاني الماضي.



قبل العملية العسكرية، كانت الليرة السورية مستقرة لأشهر عند 14700 ليرة للدولار الواحد.



ومع سيطرة فصائل المعارضة على مدن وبلدات عدة، وصولًا إلى إسقاط النظام السوري، وفرار بشار الأسد إلى موسكو، أربك تعدد العملات حالة الشراء والبيع، وسط فروقات إضافية تركها التجار خشية الخسارة في مبيعاتهم.



وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال في سوريا، محمد البشير، إنه لا توجد في خزائن البنك المركزي سوى الليرة السورية“التي لا تساوي شيئًا”، لافتًا إلى عدم وجود أي عملات أجنبية فيها.



وفيما يتعلق بالقروض والسندات، ذكر أن الحكومة الحالية لا تزال تجمع البيانات، واصفًا الوضع المالي بـ”السيئ للغاية”.



وذكر البشير أن الحكومة الحالية سوف تبقى حتى آذار 2025 فقط، مضيفًا،“الديون على سوريا هائلة، لكن لدينا تجربة إدلب حيث نجحنا. بالطبع المحافظة ليست كالدولة، ومع ذلك يمكننا تحسين الوضع في سوريا. سيستغرق الأمر بعض الوقت، لكننا سنصل إلى هناك”.



وتفتقد الليرة السورية حدود المقاومة اللازمة للدفاع عن استقرارها، ومن الصعب أن تصمد أمام أي هزة مهما كانت صغيرة، ما يؤكد أنها عُرضة للانخفاض السريع، بحسب تقرير صادر عن مركز“جسور للدراسات” مطلع 2021.



وغالبًا ما يكون أثر التحولات السياسية والاقتصادية في سعر صرف الليرة على شكل موجات ارتفاع واضحة، أي بانخفاض قيمة الليرة، الأمر الذي يجعل من الصعب تحديد المستويات التي يُمكن أن تحققها، وفق التقرير.



وتراجعت قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي بنسبة وصلت إلى 113.5% على أساس سنوي خلال عام 2023، إذ شهدت الأشهر الستة الأخيرة من السنة تغيرات كبيرة على قيمة الليرة.



ويعد انخفاض الليرة أمام الدولار عام 2023، الأكبر الذي يتم تسجيله في تاريخها.