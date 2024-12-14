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بسبب ازدحام الجدول.. مدرب أرسنال يطالب بتقليص مدة المباراة

12/14/2024 2:25:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

كشف ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، عن وجود "احتمال حقيقي جداً" أن يتم تقليص مدة المباراة لمواجهة ازدحام جدول المباريات.
وزاد عدد مباريات دوري أبطال أوروبا من ست مباريات إلى ثماني هذا الموسم، وحذر رودري، لاعب مانشستر سيتي، قبل إصابته في الرباط الصليبي الأمامي، والذي أنهى موسمه، من إمكانية أن يضطر اللاعبون لتنظيم إضراب إذا استمرت أجندة المباريات في الزيادة.

ووصف جورين تيمبر، مدافع أرسنال، الذي غاب لتسعة أشهر في الموسم الماضي بسبب إصابة في الركبة، أجندة المباريات الحالية بالخطيرة.
وأثار أرتيتا، قبل مواجهة فريقه مع إيفرتون في وقت لاحق يوم السبت على ملعب الإمارات، احتمالية تقليل مدة المباراة من 90 دقيقة.

وعند سؤاله عن كيفية تطور كرة القدم في المستقبل، قال المدرب الإسباني: ستكون مقيدة للغاية ومرتبطة بشدة باللوائح والقواعد الجديدة.
وأضاف: بسبب عدد المباريات التي يتعين علينا خوضها، فإن نوع الفريق الذي ستحظى به سيكون أمرا حيوياً.
بعدها طرح على أرتيتا إمكانية تقصير المباريات لتجنب الإصابات في ظل زيادة عدد المباريات.
وأجاب: هذا خيار. قمنا بتغيير شكل دوري أبطال أوروبا، للعب المزيد من المباريات على أرضنا وخارجها، لذلك أعتقد أن هذا احتمال حقيقي جداً.

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