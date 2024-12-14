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إنريكي هذا الموسم هو الأفضل في مسيرتي

12/14/2024 2:25:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصرّ الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي السبت أنّ الأرقام تؤكّد بأنّه يخوض "الموسم الأفضل" في مسيرته ردّاً على الكلام حول توتّر العلاقة بينه وبين لاعبيه.
وقال مدرب برشلونة الإسباني السابق قبل مباراة الأحد أمام ليون في الدوري الفرنسي "إحصائياً، هذا أفضل ما لدي كمدرب. حتّى لو انتقدتني (وسائل الإعلام)، فإن هذا أفضل ما لدي من حيث الأرقام والفرص التي صنعناها أو التي صنعها المنافسون، إنها الأفضل".

ويدخل نادي العاصمة الفرنسية إلى المباريات الأخيرة من روزنامة هذا العام من دون أن يخسر أي مباراة محلياً، حيث يتصدّر بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه مارسيليا وموناكو.

لكنه يقبع في المركز الخامس والعشرين في ترتيب دوري أبطال أوروبا وبات في موقع المهدّد بالخروج المبكر من المسابقة القارية المرموقة.

وأوضح "أنظر إلى كل ما يفعله الفريق واللاعبون، ونحن لا نعتمد على لاعب بعينه، بل على الفريق فقط. وأرى أن مستوى التدريب يرتفع، وأن اللاعبين يتحسّنون كل يوم".

ونفى مدرب منتخب إسبانيا السابق الحديث عن وجود توتّر في العلاقة مع الجناح الدولي أوصمان ديمبيليه، وأصرّ أنّه يملك "العلاقة نفسها مع جميع اللاعبين".

وأردف "أنا مدرب. أنا لست أباً لهم أو أخاً لهم أو صديقاً، أنا من يقرّر، علي أن أتخذ القرارات، ليس لدي أي مشكلة في اتخاذها، تلك التي أعتبرها الأفضل لفريقي".

وبعد مواجهة ليون، يلتقي سان جيرمان مع موناكو في الدوري الأربعاء المقبل قبل أن يواجه لونس في كأس فرنسا في 22 الجاري.

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