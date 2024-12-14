Saturday, 14 December 2024 08:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مانشستر سيتي يحقق إيرادات قياسية للعام الثالث على التوالي

12/14/2024 2:25:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حقق نادي مانشستر سيتي إيرادات قياسية للعام الثالث على التوالي.
النادي نشر تقريره السنوي لموسم 2023-2024 عبر موقعه الرسمي أكد فيه تحقيقه لرقم قياسي جديد في الإيرادات حيث ارتفعت إلى تسعمئة وثلاثة ملايين دولار.

كما سلط التقرير الضوء على انجازات النادي العديدة منها أنه أصبح في الموسم المنصرم أول فريق إنجليزي يفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز لأربعة مواسم متتالية.

MENAFN14122024000072011014ID1108993194

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث