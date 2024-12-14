مانشستر سيتي يحقق إيرادات قياسية للعام الثالث على التوالي

مانشستر سيتي يحقق إيرادات قياسية للعام الثالث على التوالي
التاريخ
12/14/2024 2:25:49 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حقق نادي مانشستر سيتي إيرادات قياسية للعام الثالث على التوالي.
النادي نشر تقريره السنوي لموسم 2023-2024 عبر موقعه الرسمي أكد فيه تحقيقه لرقم قياسي جديد في الإيرادات حيث ارتفعت إلى تسعمئة وثلاثة ملايين دولار.
كما سلط التقرير الضوء على انجازات النادي العديدة منها أنه أصبح في الموسم المنصرم أول فريق إنجليزي يفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز لأربعة مواسم متتالية.
MENAFN14122024000072011014ID1108993194
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.