Saturday, 14 December 2024 07:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المعرفة العملية وتحديات التطبيق

12/14/2024 2:18:47 PM
(MENAFN- Al Watan) نظرية المعرفة العلمية ركيزة مركزية مكملة في الفلسفة المعرفية ، لأنها تهتم بشكل مباشر بالعلاقة بين المعرفة النظرية والتطبيق على ارض الواقع ، وهذا التفاعل بين الفكر والتجربة يحدث إشكاليات معقدة بسبب تطبيق الأفكار في مجالات متنوعة ، وللتقريب اكثر ( كيف فكرت وكيف حولت لواقع ) وهذا للنظرة الأولى يبدو سهلا ولكن لنتعمق بالفكرة ونفصلها تحليليا معا.
ما يرافق ذلك اخوتي تحديات كثيرة مرتبطة بالسياقات الاجتماعية والسياسية والثقافية ومجالات كثيرة أخرى ، الآراء الفلسفية إشارة الى ان النظرية برمتها تمثل الجسر بين ما نعرفه وما نستطيع ان ننجزه ، وكل هذا ينطلق من أسئلة محورية منها مثلا ، كيفية اكتساب المعرفة العلمية ؟ وكيفية تحويلها الى أدوات فعالة قابلة للتفاعل مع الاخرين ؟ وماهي العوائق التي تحول دون تحقيق ذلك ؟ .
اشار ارسطو في مفهوم الحكمة العملية الى انها القدرة على اتخاذ القرارات الصائبة بعد الفهم العميق للسياق وهذا ما اشارت اليه المقولة الشهيرة (الغاية من العلم هي العمل) وفي العالم الواقعي فتطبيق المعرفة العملية يواجه فجوة كبيرة بين اصل النظرية والتطبيق ، بسبب أن اغلب المبادئ النظرية تكون مجردة ما يجعل تحويلها الى ممارسات عملية تحديا يتطلب منا إعادة تفسيرها . وعلى سبيل المثال النظريات الاقتصادية الجاهزة وكيفية تحقيق النمو ، عندما نريد تطبيقها على ارض الواقع نجد اختلاف جذري لان البيئة الاقتصادية قد تكون مختلفة بالإضافة الى اختلاف السياقات الثقافية والاجتماعية التي تزيد الامر تعقيدا ، ويمكن ان تصدم الأفكار القائمة على الحرية الفريد بعوائق متعددة داخل المجتمعات التقليدية التي تفضل الجماعة على الفرد ، بالإضافة الى التغير السريع في العالم فهو يزيد أيضا من تعقيد التطبيقات الواقعية وتكون حينها عاجزة من اللحاق بوتيرة التغيير.
وعلى الرغم من كل هذا اخذت تطفو الى السطح الكثير من المعززات ، ومنها الابتكارات الحديثة والتعلم التجريبي الذي يعتمد على الخبرة واكتساب الخبرات المباشرة في تحسين النماذج واضيف الى هذا التشارك في صنع القرار العملي فهو وسيلة فعالة لدمج أصحاب المصلحة المختلفين ، وهذا ما يظهر الان بوضوح في مشاريع التنمية المستدامة ، وتفاعل التخصصات هذا مهم جدا ، كما هو الحال في قطاع الطب مثلا ، ستجد تداخل كبير بين الاحياء والهندسة لأجل تطوير تقنيات طبية حديثة .
اراء فلسفية أخرى تشير الى ان العقل هو الوسيلة الأساسية لتحقيق التكامل وان العقل البشري والفلسفة العلمية يمكن ان يتعاونا لخلق الحلول المرنة التي تتماشى مع السياقات الاجتماعية وان العمل هو غاية وهدف العلم الناتج .
اما اليوم سادتي وفي عصرنا الحديث المتطور هذا ، تواجه نظريات المعرفة تحديات جديدة وابرزها تهجين الذكاء الاصطناعي مع المعرفة البشرية ، لان الآلات والخوارزميات تفتقر الى الحساسية تجاه السياقات الإنسانية المعقد الا بعد إعادة البرمجة وهذا ما تكلمنا عنه في بداية المقال ، ولا ننسى المخاوف الأخلاقية الحديثة من التقنيات الجديدة في الهندسة الوراثية مثلا فهي تتطلب توافقا بين فائدتها العلمية والاعتبارات الأخلاقية .
وفي ضوء هذه التحديات تظهر الحاجة الى دراسة معرفية تطبيقية تكون متوازنة ومرنة وتستطيع التكيف مع التغيرات فائقة السرعة التي تحدث في هذا العالم ، وان مستقبل نظرية المعرفة العملية لا يقتصر على حل المشكلات الراهنة فحسب ، بل يحتاج إعادة صياغة مستمرة للنظريات الأولية بما يتناسب مع واقع دائم التغيير ، وهنا اود ان ابين ان هذه النظرية ستبقى دليلا حيا على ان المعرفة ليست مجرد هدف بل وسيلة حقيقية لتحسين الحياة البشرية وصناعة توازن ديناميكي بين الفكر والعمل.

MENAFN14122024000089011017ID1108993151

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث