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جلسة عامة للبرلمان العربي

12/14/2024 2:18:46 PM
(MENAFN- Al Watan) عُقدت في مقر جامعة الدول العربية أعمال الجلسة العامة الثانية للبرلمان العربي لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، برئاسة رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي.
وشارك في الجلسة أعضاء مجلس الشورى أعضاء البرلمان العربي، وهم عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية سعد العتيبي، وعضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان الدكتور طارق الشمري، وعضوة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب حنان السماري، وعضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي عبدالله بن عيفان.
وبحثت الجلسة مستجدات الأوضاع في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والقانونية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية، بالإضافة إلى مناقشة تقارير اللجان الأربع الدائمة؛ لإقرارها واعتماد ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات ومشروعات قوانين.

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