النهضة يسيطر على المبارزة

(MENAFN
- Al Watan)
توج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، أحمد الصبان، الفائزات في بطولة المملكة للمبارزة للسيدات (الجولة الذهبية) عمومي وتحت 14 عاما، التي شاركت فيها 215 لاعبة من 22 ناديا.
ففي منافسات العمومي، حققت لاعبة العلا ربى المصري الميدالية الذهبية في سلاح السايبر، ونالت لاعبة النهضة لميد المري ذهبية سلاح الشيش، وحصدت لاعبة النهضة ضي العميري ذهبية الإبيه.
وفي منافسات تحت 14 عاما، نالت لاعبة الهلال ليلى عبيد ذهبية الإبيه، وظفرت لاعبة النهضة سلمى المهنا بذهبية الشيش، وحققت لاعبة الهدى زينب آل مطر ذهبية السايبر.
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