النصر يتصدر سيدات الطائرة

النصر يتصدر سيدات الطائرة
التاريخ
12/14/2024 2:18:45 PM
(MENAFN
- Al Watan)
حقق فريق النصر للسيدات المركز الأول في المرحلة الأولى لدوري السيدات للكرة الطائرة، بعد حصد العلامة الكاملة بالانتصار في جميع المباريات.
وجاء في المركز الثاني العلا، بعد حصوله على 9 نقاط، وجاء في المركز الثالث القادسية بعد فوزه على الفيحاء في الجولة الختامية؛ ليترفع رصيده 6 نقاط، وجاء الفيحاء في المركز الرابع، وفيد في المركز الخامس.
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