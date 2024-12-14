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مشاركة سعودية في تراثنا بالقاهرة

12/14/2024 2:18:45 PM
(MENAFN- Al Watan) تشارك الهيئة العامة للتراث في الدورة السادسة لمعرض المنتجات والحرف اليدوية والتراثية ((تراثنا 2024)) في العاصمة المصرية القاهرة.
ويقدم جناح الهيئة في المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات اليدوية والتراثية التي تعكس التراث الوطني وتبرز الهوية الثقافية للمملكة، كما يقدم الحرفيون السعوديون المشاركون من مناطق المملكة عرضًا حيًا لأعمالهم.
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، افتتح معرض تراثنا، وزار الأجنحة المشاركة، من ضمنها جناح الهيئة العامة للتراث، وقدّم مسؤولو الجناح شرحًا عن الأنشطة والمنتجات التي يقدمها الحرفيون السعوديون من الصناعات اليدوية التقليدية.
وأكد مدبولي أن المعرض يُمثل مُلتقى مُهمًا لعرض وتسويق المُنتجات الفنية المُميزة للحرف اليدوية والتُراثية، بما يُعزز من فرص تطورها؛ لكونها تُبرز التراث الحضاري للدول المشاركة.

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