مشاركة سعودية في تراثنا بالقاهرة

(MENAFN
- Al Watan)
تشارك الهيئة العامة للتراث في الدورة السادسة لمعرض المنتجات والحرف اليدوية والتراثية ((تراثنا 2024)) في العاصمة المصرية القاهرة.
ويقدم جناح الهيئة في المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات اليدوية والتراثية التي تعكس التراث الوطني وتبرز الهوية الثقافية للمملكة، كما يقدم الحرفيون السعوديون المشاركون من مناطق المملكة عرضًا حيًا لأعمالهم.
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، افتتح معرض
تراثنا، وزار الأجنحة المشاركة، من ضمنها جناح الهيئة العامة للتراث، وقدّم مسؤولو الجناح شرحًا عن الأنشطة والمنتجات التي يقدمها الحرفيون السعوديون من الصناعات اليدوية التقليدية.
وأكد مدبولي أن المعرض يُمثل مُلتقى مُهمًا لعرض وتسويق المُنتجات الفنية المُميزة للحرف اليدوية والتُراثية، بما يُعزز من فرص تطورها؛ لكونها تُبرز التراث الحضاري للدول المشاركة.
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