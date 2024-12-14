برنامج المساندة التصديرية الجديد يعيد توزيع خريطة التنازل عن الحصيلة الدولارية

خاطبت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المجالس التصديرية بتفاصيل البرنامج الجديد لدعم المساندة التصديرية للقطاعات الصناعية المختلفة .

وكشف مسئولو المجالس التصديرية لـ” البورصة” أن البرنامج الجديد تضمن الإعلان عن تغييرات جديدة فى نسب التنازل عن حصيلة التصدير الدولارية بالبرنامج الجديد لتصل فى حدها الأدنى إلى 40% من حصيلة التصدير بقطاع الصناعات الهندسية و70% كحد أقصى بقطاع الحاصلات الزراعية.

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وتوقع مسئولو المجالس أن تشهد الفترة المقبلة لقاءات مع حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لعرض مطالب المجالس والخاصة بإعادة النظر فى نسب المساندة التصديرية بالبرنامج الجديد والتى تم خفضها لكافة البرامج بنسبة 70%، معتبرين ان النسب الجديدة لا تلبى طموحات المجالس فى رفع حصيلتها

التصديرية و تحقيق مستهدف الحكومة بالوصول بقيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.

قال هشام العيسوى، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، إن البرنامج الجديد يخالف توقعات المجالس التصديرية فيما يتعلق بنسب الدعم متوقعا أن يشهد البرنامج مفاوضات مكثفة مع الحكومة خلال الفترة المقبلة، في محاولة للتواصل إلى آلية مرنة ترضى جميع الأطراف.

كشف العيسوى لـ” البورصة” أن المجلس طالب بعقد اجتماع مع حسين الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في القريب العاجل لعرض وجهة نظر المجلس حول البرنامج الجديد المساندة التصديرية وخاصة فيما يتعلق ببند المساندة للمشاركة فى المعارض الخارجية موضحًا أن نسبة التنازل عن الحصيلة الدولارية بنسبة للمجلس وصلت إلى 70%.

أوضح العيسوى أن آلية رد الأعباء الحالية بالبرنامج الجديد والتى تقوم على مبدأ الدفع المسبق واستردادها لاحقًا، لا تتوافق مع قطاع صناعة الحرف اليدوية بخلاف القطاعات الأخرى مطالبا بالإسراع في صرف المساندة لدعم الشركات.

ووصف إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، البرنامج الجديد لبرنامج رد الأعباء التصديرية بغير المشجع للشركات على التصدير، موضحًا أن التنازل عن جزء من الحصيلة الدولارية لا يمثل مشكلة للشركات بنفس قدر خفض المساندة التصديرية.

وأضاف“درياس” لـ :البورصة” أن نسبة التنازل عن الحصيلة الدولارية بالنسبة لشركات الأثاث فى البرنامج الجديد تصل إلى 50%.

واكتفى خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بالكشف عن نسبة التنازل عن الحصيلة الدولارية فى البرنامج الجديد والتى تصل إلى 60%، رافضا التعليق على نسب المساندة التى تم إقرارها بالبرنامج الجديد.

ومن جانبه، قال نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، إن نسبة التنازل عن الحصيلة الدولارية لشركات المجلس وصلت إلى 50%.

اعتبرت مى حلمى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية ان البرنامج الجديد لا يتوافق مع توجه الحكومة للوصول بقيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.

أوضحت حلمى أن البرنامج الجديد خفض نسب المساندة بدرجة كبيرة لا تتفق مع الخطط الطموحة للمجلس فى زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية .

ووفقا للمدير التنفيذى للمجلس ، تصل نسبة التنازل عن الحصيلة الدولارية فى البرنامج الحجديد لقطاع الصناعات الهندسية 40%.

قال مجدي الوليلي، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن البرنامج الجديد يقلل من دعم المساندة التصديرية بنسب تصل إلى 70%، بجانب خفض الدعم المخصص للمعارض الخارجية والدعم المخصص للنولون لدول أفريقيا. وأشار إلى أن توجه الدولة نحو الوصول بالصادرات إلى 140 مليار دولار بحلول 2030 يتطلب دعم المصنعين والمصدرين.

وأضاف أن المصدر يتحمل رسومًا جمركية وضرائب، بجانب التكاليف الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، إضافة إلى التنازل من قبل مصدري القطاع عن 75% من قيمة الحصيلة الدولارية، مطالبًا بأن يكون هناك امتيازات وحوافز مقابل ذلك.

وأوضح أن هناك تفهمًا للتنازل عن نسبة من الحصيلة الدولارية للمصدرين في الوقت الحالي نظرًا لحاجة الدولة للدولار، ولكن الأمر يتطلب تعاونًا بين وزارتي الصناعة والاستثمار لدعم المصدرين والمصنعين للنهوض بالصناعة ودخول أسواق جديدة واعدة، خاصة في أفريقيا، مع مراعاة التحديات الجيوسياسية التي تؤثر على الصادرات في الوقت الحالي وتحمل المصدرين أعباء إضافية.

وطالب الوليلي بتوسيع إقامة المعارض المحلية بمشاركة عارضين ومشترين أجانب مثل“فود أفريكا” لدعم الصادرات المصرية وتوفير العملة الدولارية بدلاً من المشاركة في المعارض الخارجية.

قال مصدر بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الحكومة طلبت خلال اجتماعها مع المجالس التصديرية التنازل للبنوك عن نسب كبيرة من الحصيلة التصديرية للشركات. وأضاف المصدر لـ”البورصة”، أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية طلب منه التنازل للبنوك عن 60% من قيمة الحصيلة التصديرية.

أشار إلى أن صندوق دعم الصادرات أرسل منشورًا أول أمس موجهًا لكل مجلس تصديري، وأرسل المجلس التصديري للصناعات الغذائية المنشور إلى كافة الشركات المصدرة.

ذكر أن المجلس لا يوجد لديه تعليق على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية بعد صدوره واعتماده بشكل رسمي من الحكومة، بسبب موقفه الحساس لأنه يتبع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ولا يستطيع التعليق عليه. وأشار إلى أن الشركات المصدرة تعترض على البرنامج، حيث إنه يمثل أعباءً عليهم في بعض البنود، وقد وصل إلى المجلس العديد من الشكاوى في هذا الشأن.

وتضمن برنامج رد الأعباء التصديرية اعتبارا من مشحونات أول يوليو 2024 وحتى نهاية يونيو 2025 عدد من المحاور شملت محور تعميق الصناعة (القيمة المضافة) بحيث تتحدد قيمة المساندة للمصدر وفقا للقيمة المضافة للصادرات وتزداد قيمة المساندة مع تزايد القيمة المضافة للصادرات، على أن يكون الحد الأدنى للقيمة المضافة 35% شريطة الحصول عليها وفقا لأسلوب حساب القيمة المضافة الذي حدده القانون 5 لسنة 2015، ويستثنى من ذلك برنامج الصناعات الحرفية والحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية والأثاث الخشبي وفقا لما ينص عليه برنامج الأثاث، على أن يتم رفع الحد الأدنى للمكون المحلي تدريجيا مستقبلا.

كما شمل البرنامج محور تنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكى، حيث يتضمن هذا المحور منح صادرات الشركات المنتجة في هذه المناطق 15% إضافية من نسبة المساندة الأساسية.

وشمل البرنامج محور تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحيث تمنح صادرات المصانع المقامة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ذات النسبة المخصصة للمصانع في المناطق الداخلية.

كما تضمن البرنامج محور تعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق المستهدفة، حيث تمنح تمنح الصادرات للأسواق المستهدفة 15% إضافية من نسبة المساندة الأساسية (الصين وما يتبعها إداريا مثل هونج كونج وتايوان – اذربيجان أرمينيا بيلاروسيا جورجيا كازاخستان قيرغستان مولدوفا روسيا طاجيكستان تركمانستان اوزباكستان أوكرانيا – البرازيل المكسيك. كولومبيا – الأرجنتين بيرو – فنزويلا تشيلي غواتيمالا الإكوادور – كوبا – بوليفيا هايتي جمهورية الدومينيكان هندوراس – باراغواي السلفادور نيكاراغوا كوستاريكا بنما بورتوريكو – أوروغواي غوادلوب مارتينيك غيانا الفرنسية سانت مارتن سانت بارتيليمي أستراليا – نيوزلندا – اليابان – كوريا الجنوبية كندا – إندونيسيا – فيتنام) .

كما نص البرنامج على محور تعزيز النفاذ لأفريقيا، بحيث تمنح الصادرات إلى أفريقيا نسبة 15% من النسبة الأساسية إضافة إلى نسبة المساندة الأساسية.

وتضمن البرنامج محور مساندة النقل ويشمل برنامجين أولهما برنامج مساندة النقل إلى أفريقيا: ويتضمن منح الصادرات إلى أفريقيا 25% من تكلفة النقل بحد أقصى 350 جنيه للطن من تكلفة النقل تستفيد به جميع بنود الصادرات فيما عدا السلع المستثناة وهي البترول ومشتقاته السلع الخاضعة لرسم الصادر السلع السابق إستيرادها الخامات الطبيعية مثل كتل الرخام – كتل الجرانيت الألومنيوم الخام، الكلينكر السلع المستثناه من المساندة للحاصلات الزراعية في الإجتماع الثالث عشر مثل الفول – العدس – الذرة الشامية – القمح – الشعير – الأعلاف – السكر).

كما تحصل المكاتب التجارية على نصف النسبة المقررة لمساندة النقل إلى أفريقيا، باستثناء برنامج الرخام والجرانيت حيث يتم صرف المساندة للمصانع فقط.

ونص البرنامج على أن تكون الحصة المخصصة من موازنة الصندوق لبرنامج شحن افريقيا 2 مليار جنيه.

وفيما يتعلق ببرنامج مساندة الشحن الجوى، يتم تخصيص مبلغ 350 مليون جنيه لبرنامج مساندة الشحن الجوي مع تفويض رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات في إعتماد ضوابط البروتوكول فور التنسيق مع وزارة الطيران المدني والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، على أن تعرض النتائج في نهاية الموسم على مجلس إدارة الصندوق لتقرير ماذا يتم خلال السنوات التالية.

كما شمل البرنامج، محور الزيادة في الصادرات، وتضمن هذا المحور منح المصدرين نسبة إضافية من نسبة المساندة الأساسية على الزيادة في الصادرات على أن تكون نسبة المساندة الإضافية للمصدر الكبير فى حالة زيادة الصادرات عن 25% نحو 7.5 %، وللمصدر الصغير والمتوسط 12%،وفى حالة زيادة الصادرات بنسبة تتراوح بين 15% فى أقل من 25% تكون نسب المساندة الإضافية للمصدر الكبير 6% و15% للمصدر الصغير والمتوسط .

كما تضمن البرنامج محور مساندة الصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية حيث تمنح الصادرات الحاملة لعلامات تجارية مصرية 6% إضافية على نسبة المساندة الأساسية على أن تتقدم الشركات بالفواتير الجمركية مثبت بها العلامة التجارية المصدرة بالإضافة إلى شهادة المعاينة الجمركية التي تثبت وجود العلامة التجارية على المنتج المصدر، وفي حالة عدم تضمين المعاينة الجمركية للعلامة التجارية تتقدم الشركة بشهادة من إحدى الشركات العالمية للفحص المعتمدة لدى صندوق تنمية الصادرات يثبت تصدير المنتج حاملا للعلامة التجارية.

وفيما يتعلق بمستندات تسجيل العلامات التجارية الصادرة من الدول المستوردة يتعين على الشركة المصدرة توثيقها من السفارة المصرية في الخارج أو من وزارة الخارجية. قصر صرف نسبة 0.6% – نسبة المساندة الإضافية – على صادرات المنتجات النهائية التي تمتلك علامة تجارية مصرية.

كما يتم تعامل الشركات المصدرة المملوكة أو التابعة للشركة المالكة لعلامة تجارية مصرية، وكذلك الشركة التي تدخل ضمن مجموعة شركات (الشركة القابضة) نفس معاملة الشركة مالكة العلامة التجارية، على أن يتم تقديم المستندات الدالة على ذلك.

وخصص البرنامج الجديد لموازنة برنامج المعارض مبلغ 250 مليون جنيه سنويا مع تخفيض مساندة المعارض من 60% الي 40%، على أن تصبح 60% فقط بالنسبة للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.

ويتم قصر المساندة على المعارض الدولية المتخصصة للمشاركة الجماعية أو المنفردة، وبعثات المشترين فقط، واستثناء المعارض التالية التي سبق للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التعاقد عليها.

كما تضمن البرنامج تفويض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فيما يخص المشاركة في المعارض العامة وأي معارض أخرى مستقبلا للنظر في الموافقة على المشاركة لكل معرض على حدة بناء على دراسة تقدم بجدوى المشاركة من حيث العائد والتكلفة، وأن يتم تخفيض نسب المساندة للمشاركة في المعارض العامة وغيرها إلى 20% للشركات المشاركة في جميع القطاعات و 40% للشركات الصغيرة وريادة الأعمال.

كما يتم قصر مساندة المعارض على الشركات والمصانع المصدرة فقط، والتأكيد على عدم استفادة المكاتب التجارية من برنامج مساندة المعارض.