تركيا وجهة واعدة لصادرات الملابس الجاهزة المصرية فى 2025

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يخطط مصدرو الملابس الجاهزة إلى التوسع فى السوق التركى مع بداية العام المقبل، بدعم من التشبيك مع مستوردين جدد خلال الربع الأخير من العام الجارى.
وعزا المصدرون الطفرة الكبيرة فى صادرات القطاع خلال شهر سبتمبر الماضى، إلى زيادة الكميات المصدرة إلى السوق التركى والذى يعد أكبر الأسواق الواعدة أمام القطاع حاليًَا.
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وارتفعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال شهر سبتمبر الماضى بنسبة 28.7% لتسجل 244 مليون دولار، مقابل 189 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2023، بحسب بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
“مرزوق”: 188 مليون دولار صادرات مصر من الملابس الجاهزة لتركيا أول 10 أشهر
وقال فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن تركيا تحتل المركز الثانى ضمن قائمة أكثر الدول المستوردة للملابس المصرية الجاهزة بعد الولايات المتحدة الأمريكية خلال 2024.
وذكر، أن المجلس يتطلع للوصول بصادرات الملابس إلى السوق التركى لمستوى 350 مليون دولار خلال الفترة المقبلة، مقابل 188 مليون دولار أول 10 أشهر من العام الجارى.
أضاف لـ“البورصة”، أن أبرز الدوافع أمام نمو صادرات القطاع إلى تركيا، وجود اتفاقية التجارة الحرة بين الدولتين والتى تعفى الصادرات من أى رسوم جمركية وهو ما يخفض أسعار التصدير، مقارنة بالصين وبنجلاديش وفيتنام وإندونيسيا والمغرب.
وأوضح، أن مدة شحن البضائع للسوق التركى تتراوح بين 4 إلى 5 أيام فقط، بالإضافة إلى أن الاستثمارات التركية فى مصر تزيد من ثقة المستورد فى السوق التركي.
وقدر فاضل إجمالى صادرات البلاد من الملابس الجاهزة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى بنحو 2.04 مليار دولار، مقابل 1.7 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال مجدى طلبة رئيس شركة تى آند سى للملابس الجاهزة، إن الطلب المتزايد من السوق التركى أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع صادرات الملابس الجاهزة خلال العام الجارى.
أضاف لـ“البورصة”، أن المتغيرات الاقتصادية فى تركيا من ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة الأجور ساهم فى تفضيل الاستيراد من السوق المصرى دون غيره.
وقال سمير فتح الله المدير التنفيذى لشركة ترانس أفريكا للملابس الجاهزة، إن حجم صادرات الشركة للسوق التركى سنويًا لا يقل عن 10 ملايين دولار بعدد مليون و200 ألف قطعة من الجينز.
تابع أن الشركة تخطط لزيادة الكميات المصدرة إلى 1.4 مليون قطعة بنهاية العام المقبل.
وأضاف لـ“البورصة”، أن السوق التركى يمنح فرصة للشركات المصرية فى تعرف الدول المجاورة على منتجاتها التى تحمل علامة“صنع فى مصر” حيث يوجد بعض الشركات تعيد تصدير المنتجات المستوردة لدول الاتحاد السوفيتى السابق والمغرب العربى.
وأوضح، أن أسعار الشحن والإعفاء الجمركى للمنتجات يخفض من أسعار التصدير، مقارنة بدول مثل بنجلاديش والصين.
وقال محمد حمص مدير شركة باريس لتصنيع الملابس الجاهزة، إن السوق التركى يعتبر أحد منافذ صادرات الملابس المصرية لدول أوروبا، خاصة بالنسبة لصغار الشركات الذين لا يصدرون إلى أوروبا بشكل مباشر.
وأضاف لـ“البورصة”، أنه من المستهدف أن ترتفع صادرات الشركة للسوق التركى بنسبة 50% خلال العام المقبل، بعد زيادة طلب بعض الشركات على التصدير بكميات أكبر من العام الجارى والماضي.
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