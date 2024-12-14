تركيا وجهة واعدة لصادرات الملابس الجاهزة المصرية فى 2025

MENAFN - Al-Borsa News) يخطط مصدرو الملابس الجاهزة إلى التوسع فى السوق التركى مع بداية العام المقبل، بدعم من التشبيك مع مستوردين جدد خلال الربع الأخير من العام الجارى.

وعزا المصدرون الطفرة الكبيرة فى صادرات القطاع خلال شهر سبتمبر الماضى، إلى زيادة الكميات المصدرة إلى السوق التركى والذى يعد أكبر الأسواق الواعدة أمام القطاع حاليًَا.

موضوعاتسوبر باى تستهدف إتاحة خدمات“أبل باى” بالتنسيق مع عدد من البنوك “ألستوم” : تقديم العطاءات الفنية والمالية لتنفيذ الخط السادس للمترو مايو المقبل منظومة القطن تستأنف المزادات و”المالية” تتحمل جزءًا من سعر الضمان

وارتفعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال شهر سبتمبر الماضى بنسبة 28.7% لتسجل 244 مليون دولار، مقابل 189 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2023، بحسب بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

“مرزوق”: 188 مليون دولار صادرات مصر من الملابس الجاهزة لتركيا أول 10 أشهر

وقال فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن تركيا تحتل المركز الثانى ضمن قائمة أكثر الدول المستوردة للملابس المصرية الجاهزة بعد الولايات المتحدة الأمريكية خلال 2024.

وذكر، أن المجلس يتطلع للوصول بصادرات الملابس إلى السوق التركى لمستوى 350 مليون دولار خلال الفترة المقبلة، مقابل 188 مليون دولار أول 10 أشهر من العام الجارى.

أضاف لـ“البورصة”، أن أبرز الدوافع أمام نمو صادرات القطاع إلى تركيا، وجود اتفاقية التجارة الحرة بين الدولتين والتى تعفى الصادرات من أى رسوم جمركية وهو ما يخفض أسعار التصدير، مقارنة بالصين وبنجلاديش وفيتنام وإندونيسيا والمغرب.

وأوضح، أن مدة شحن البضائع للسوق التركى تتراوح بين 4 إلى 5 أيام فقط، بالإضافة إلى أن الاستثمارات التركية فى مصر تزيد من ثقة المستورد فى السوق التركي.

وقدر فاضل إجمالى صادرات البلاد من الملابس الجاهزة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى بنحو 2.04 مليار دولار، مقابل 1.7 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال مجدى طلبة رئيس شركة تى آند سى للملابس الجاهزة، إن الطلب المتزايد من السوق التركى أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع صادرات الملابس الجاهزة خلال العام الجارى.

أضاف لـ“البورصة”، أن المتغيرات الاقتصادية فى تركيا من ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة الأجور ساهم فى تفضيل الاستيراد من السوق المصرى دون غيره.

وقال سمير فتح الله المدير التنفيذى لشركة ترانس أفريكا للملابس الجاهزة، إن حجم صادرات الشركة للسوق التركى سنويًا لا يقل عن 10 ملايين دولار بعدد مليون و200 ألف قطعة من الجينز.

تابع أن الشركة تخطط لزيادة الكميات المصدرة إلى 1.4 مليون قطعة بنهاية العام المقبل.

وأضاف لـ“البورصة”، أن السوق التركى يمنح فرصة للشركات المصرية فى تعرف الدول المجاورة على منتجاتها التى تحمل علامة“صنع فى مصر” حيث يوجد بعض الشركات تعيد تصدير المنتجات المستوردة لدول الاتحاد السوفيتى السابق والمغرب العربى.

وأوضح، أن أسعار الشحن والإعفاء الجمركى للمنتجات يخفض من أسعار التصدير، مقارنة بدول مثل بنجلاديش والصين.

وقال محمد حمص مدير شركة باريس لتصنيع الملابس الجاهزة، إن السوق التركى يعتبر أحد منافذ صادرات الملابس المصرية لدول أوروبا، خاصة بالنسبة لصغار الشركات الذين لا يصدرون إلى أوروبا بشكل مباشر.

وأضاف لـ“البورصة”، أنه من المستهدف أن ترتفع صادرات الشركة للسوق التركى بنسبة 50% خلال العام المقبل، بعد زيادة طلب بعض الشركات على التصدير بكميات أكبر من العام الجارى والماضي.