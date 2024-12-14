ارتفاع حالات إفلاس الشركات في النمسا بنسبة 52%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت حالات إفلاس الشركات في النمسا بنسبة 52% ويحذر الخبراء من زيادات أخرى في العام المقبل.
وقال تقرير للغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية، اليوم إن عدد حالات تعثر الشركات في ولاية بورغنلاند بلغ أيضا نسبة 52% في العام الجاري، مشيرا إلى أن هذه هي أكبر زيادة في حالات تعثر الشركات في النمسا هذا العام وقد تأثرت صناعة البناء والتجزئة بشكل خاص.
موضوعات متعلقة
سلوفاكيا: مفاوضات مكثفة بشأن إمدادات الغاز وسط تحديات سياسية
وضغوط جيوسياسية
تراجع الإنتاج يعيق طموحات حزب العمال البريطاني لتحقيق النمو
ما الذي ينتظر اقتصاد الصين في 2025؟
ولفت التقرير إلى ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات في بورجنلاند – والتي تضمن أكبر عدد من الشركات المتعثرة – إلى 321 حالة في العام الجاري، مشيرا إلى أن أكبر حالة هي إفلاس شركة تصنيع الشوكولاتة Hauswirth وبلغت المديونية 10.5 مليون يورو.
ونوه التقرير إلى أن أسباب الإفلاس ترجع في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام ورواتب الموظفين كما أن نقص الطلب في القطاع الاستهلاكي الخاص يضغط أيضًا على الشركات.
MENAFN14122024000202011048ID1108993135
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.