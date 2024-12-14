ارتفاع حالات إفلاس الشركات في النمسا بنسبة 52%

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت حالات إفلاس الشركات في النمسا بنسبة 52% ويحذر الخبراء من زيادات أخرى في العام المقبل.

وقال تقرير للغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية، اليوم إن عدد حالات تعثر الشركات في ولاية بورغنلاند بلغ أيضا نسبة 52% في العام الجاري، مشيرا إلى أن هذه هي أكبر زيادة في حالات تعثر الشركات في النمسا هذا العام وقد تأثرت صناعة البناء والتجزئة بشكل خاص.

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ولفت التقرير إلى ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات في بورجنلاند – والتي تضمن أكبر عدد من الشركات المتعثرة – إلى 321 حالة في العام الجاري، مشيرا إلى أن أكبر حالة هي إفلاس شركة تصنيع الشوكولاتة Hauswirth وبلغت المديونية 10.5 مليون يورو.

ونوه التقرير إلى أن أسباب الإفلاس ترجع في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام ورواتب الموظفين كما أن نقص الطلب في القطاع الاستهلاكي الخاص يضغط أيضًا على الشركات.