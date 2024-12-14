((تعليم)).. ياسين منصور يعيد تقييم السهم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تترقب شركة تعليم
لخدمات الإدارة إعادة تقييم من مراكز البحوث بعد تغيير هيكل الملكية بوجود رجل الأعمال ياسين منصور فى هيكل الملكية مما يعيد تقييم فرص نمو السهم خلال الفترة المقبلة.
وأغلق سهم الشركة بنهاية تداولات الخميس الماضي عند مستوى سعري عند 11.2 جنيه للسهم.
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وقال عبدالخالق محمد، محلل استراتيجى بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن استحواذ شركة بالم هيلز على ما يقرب من ثلث الشركة وتواجد رجل الأعمال ياسين منصور، في منصب رئيس مجلس إدارة“تعليم”سيعيد تقييم سعر السهم العادل الفترة المقبلة.
وأوضح أن تواجد بالم هيلز كشريك فى تعليم سيمنحها أفضلية التواجد فى كل مشاريع الشركة العقارية، بالإضافة إلى شراكتها مع تعليم فى باديا والتى استقبلت عددا من الطلاب كان أكبر من المتوقع خلال العام الماضى، مما يعزز من عوائد الشركة.
ومع صفقة الاستحواذ من صندوق الاستثمارات العامة السعودى على شركة سيرا للتعليم، واحتمالية شطبها من السوق، ستعطى قيمة إضافية لتعليم بالسوق.
وقفزت صافى أرباح تعليم بنسبة 84.3%، لتصل إلى 551.8 مليون جنيه، مقابل 299.4 مليون جنيه خلال العام السابق العام المالي 2023-2024، والمنتهي في 31 أغسطس الماضي.
وارتفع إجمالى إيرادات الشركة بنحو 61.4%، لتسجل 1.21 مليار جنيه في العام المالي السابق، مقابل 749.85 مليون جنيه خلال عامها المالي الأسبق.
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