((تعليم)).. ياسين منصور يعيد تقييم السهم

MENAFN - Al-Borsa News) تترقب شركة لخدمات الإدارة إعادة تقييم من مراكز البحوث بعد تغيير هيكل الملكية بوجود رجل الأعمال ياسين منصور فى هيكل الملكية مما يعيد تقييم فرص نمو السهم خلال الفترة المقبلة.

وأغلق سهم الشركة بنهاية تداولات الخميس الماضي عند مستوى سعري عند 11.2 جنيه للسهم.

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وقال عبدالخالق محمد، محلل استراتيجى بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن استحواذ شركة بالم هيلز على ما يقرب من ثلث الشركة وتواجد رجل الأعمال ياسين منصور، في منصب رئيس مجلس إدارة“تعليم”سيعيد تقييم سعر السهم العادل الفترة المقبلة.

وأوضح أن تواجد بالم هيلز كشريك فى تعليم سيمنحها أفضلية التواجد فى كل مشاريع الشركة العقارية، بالإضافة إلى شراكتها مع تعليم فى باديا والتى استقبلت عددا من الطلاب كان أكبر من المتوقع خلال العام الماضى، مما يعزز من عوائد الشركة.

ومع صفقة الاستحواذ من صندوق الاستثمارات العامة السعودى على شركة سيرا للتعليم، واحتمالية شطبها من السوق، ستعطى قيمة إضافية لتعليم بالسوق.

وقفزت صافى أرباح تعليم بنسبة 84.3%، لتصل إلى 551.8 مليون جنيه، مقابل 299.4 مليون جنيه خلال العام السابق العام المالي 2023-2024، والمنتهي في 31 أغسطس الماضي.

وارتفع إجمالى إيرادات الشركة بنحو 61.4%، لتسجل 1.21 مليار جنيه في العام المالي السابق، مقابل 749.85 مليون جنيه خلال عامها المالي الأسبق.



