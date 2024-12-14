مؤشرات البورصة المصرية تبحث عن محفزات لإنهاء الحركة العرضية

MENAFN - Al-Borsa News) تحتاج مؤشرات إلى حوافز جديدة لإنهاء الحركة العرضية التى تسيطر على التداولات منذ أشهر، خاصة مع تراجع المؤشر الرئيسي لمستويات دون31 ألف نقطة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنحو 0.14% إلي 30785.09 نقطة في الأسبوع الماضي، بينما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.18% إلى مستوى 8575.03 نقطة.

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وسجل مؤشر EGX30 capped تراجعا بنحو 0.34% إلى مستوى 38020.13 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% إلى مستوى 11735.07 نقطة، وسجل مؤشر S&P انخفاضا بنحو 0.79% إلى مستوى 6781.98 نقطة.

وتوقع محمد لطفى العضو المنتدب بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن تستمر الحالة العرضية التى يشهدها أداء المؤشر الرئيسى منذ فترة وحتى كسر مستوى 31200 نقطة لأعلى ليصبح مستوى 32 ألف نقطة مستهدف تالى.

وأوضح لطفى أن المؤشر الرئيسي يسير بحركة عرضية بين مستويات 31100- 29800 نقطة، ناصحًا المستثمرين بالترقب حتى كسر مستوى 31200 نقطة لأعلى.

ويرى أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة يشهد حركة أفضل من المؤشر الرئيسي ويستهدف مستويات قياسية، لافتًا إلى قطاعات تشهد أداءً إيجابيا متزايد على رأسها قطاع البنوك، والعقارات.

وشهد السوق قيم تداولات بنحو 521.6 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، من خلال تداول 7.477 مليار سهم، بتنفيذ 558 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التي بلغت قيمتها 348.4 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 6.039 مليار ورقة منفذة على 565 ألف عملية بيع وشراء، وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 0.32% إلى مستوى 2.263 تريليون جنيه.

توقع أحمد مصطفى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية،أنه باختراق مستويات 31200 نقطة تعد إشارة إيجابية على وصول المؤشر إلى مستويات 31800 نقطة و32000 نقطة.

وأوضح أن منطقة الدعم للمؤشر الرئيسي خلال الفترة الحالية على المدى قصير الأجل ما بين مستويات 30600- 30300 نقطة.

وأشار إلى أن ثبات المؤشر السبعينى أعلى مستويات 8170 نقطة، يؤهله للوصول لمستهدفات 8800 و 9000 نقطة.

وتوقع أن تكون أكثر القطاعات إيجابية خلال الفترة المقبلة العقارات، ومواد البناء، والأدوية، والبنوك، بالإضافة إلى التحسن التدريجى فى قطاع البتروكيماويات.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 85.5% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.1% والعرب على 6.4% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 2.015 مليار جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 836.7 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ويرى باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن المؤشر الرئيسى يترقب اختراق مستويات 31200 نقطة، مرجحًا أن يصل لمستويات 32000 نقطة قبل نهاية الشهر الجاري، ومن ثم مستويات الـ 33000 نقطة على المدى القصير.

ونصح أبو غنيمة المستثمرين بشراء الأسهم خلال الفترة الحالية بغرض المتاجرة السريعة على المدى القصير.

وقد مثلت تعاملات المصريين 86.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.8% والعرب 6.5% وقد حقق الأجانب صافي بيع بنحو 2.34 مليار جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 9.52 مليار جنيه وذلك علي الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.