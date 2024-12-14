مؤشرات البورصة المصرية تبحث عن محفزات لإنهاء الحركة العرضية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحتاج مؤشرات البورصة
إلى حوافز جديدة لإنهاء الحركة العرضية التى تسيطر على التداولات منذ أشهر، خاصة مع تراجع المؤشر الرئيسي لمستويات دون31 ألف نقطة.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنحو 0.14% إلي 30785.09 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، بينما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.18% إلى مستوى 8575.03 نقطة.
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وسجل مؤشر EGX30 capped تراجعا بنحو 0.34% إلى مستوى 38020.13 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% إلى مستوى 11735.07 نقطة، وسجل مؤشر S&P انخفاضا بنحو 0.79% إلى مستوى 6781.98 نقطة.
لطفى: المؤشر الرئيسي يتحرك في نطاق بين 31100 و 29800 نقطة
وتوقع محمد لطفى العضو المنتدب بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن تستمر الحالة العرضية التى يشهدها أداء المؤشر الرئيسى منذ فترة وحتى كسر مستوى 31200 نقطة لأعلى ليصبح مستوى 32 ألف نقطة مستهدف تالى.
وأوضح لطفى أن المؤشر الرئيسي يسير بحركة عرضية بين مستويات 31100- 29800 نقطة، ناصحًا المستثمرين بالترقب حتى كسر مستوى 31200 نقطة لأعلى.
ويرى أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة يشهد حركة أفضل من المؤشر الرئيسي ويستهدف مستويات قياسية، لافتًا إلى قطاعات تشهد أداءً إيجابيا متزايد على رأسها قطاع البنوك، والعقارات.
وشهد السوق قيم تداولات بنحو 521.6 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، من خلال تداول 7.477 مليار سهم، بتنفيذ 558 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التي بلغت قيمتها 348.4 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 6.039 مليار ورقة منفذة على 565 ألف عملية بيع وشراء، وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 0.32% إلى مستوى 2.263 تريليون جنيه.
مصطفى: توقعات باختراق مستوى 31200 نقطة خلال جلسات العام الجاري
توقع أحمد مصطفى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية،أنه باختراق مستويات 31200 نقطة تعد إشارة إيجابية على وصول المؤشر إلى مستويات 31800 نقطة و32000 نقطة.
وأوضح أن منطقة الدعم للمؤشر الرئيسي خلال الفترة الحالية على المدى قصير الأجل ما بين مستويات 30600- 30300 نقطة.
وأشار إلى أن ثبات المؤشر السبعينى أعلى مستويات 8170 نقطة، يؤهله للوصول لمستهدفات 8800 و 9000 نقطة.
وتوقع أن تكون أكثر القطاعات إيجابية خلال الفترة المقبلة العقارات، ومواد البناء، والأدوية، والبنوك، بالإضافة إلى التحسن التدريجى فى قطاع البتروكيماويات.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 85.5% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.1% والعرب على 6.4% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 2.015 مليار جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 836.7 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ويرى باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن المؤشر الرئيسى يترقب اختراق مستويات 31200 نقطة، مرجحًا أن يصل لمستويات 32000 نقطة قبل نهاية الشهر الجاري، ومن ثم مستويات الـ 33000 نقطة على المدى القصير.
ونصح أبو غنيمة المستثمرين بشراء الأسهم خلال الفترة الحالية بغرض المتاجرة السريعة على المدى القصير.
وقد مثلت تعاملات المصريين 86.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.8% والعرب 6.5% وقد حقق الأجانب صافي بيع بنحو 2.34 مليار جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 9.52 مليار جنيه وذلك علي الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
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