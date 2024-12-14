زامبيا تسدد 82 مليون دولار للصين قبل اتفاق إعادة هيكلة الديون - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزارة المالية في زامبيا أن شركة المرافق العامة للطاقة دفعت 82 مليون دولارإلى بنك التصديروالاستيراد الصيني قبل التوصل إلى اتفاق إعادة هيكلة الديون مع دائنيها الثنائيين الرسميين.

وقالت وزارة المالية في زامبيا – في بيان اليوم- إن شركة زيسكو المحدودة، المعروفة باسم الشركة، حولت الأموال من حساب مضمون كدفعة أولى بعد موافقة مجلس الإدارة في ديسمبر 2022، كانت الحكومة قد علقت المدفوعات لدائنيها الرسميين والتجاريين في عام 2020، لتصبح أول دولة أفريقية تتخلف عن سداد ديونها في عصر الوباء، وفقا لشبكة“بلومبرج”.

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وتثير هذه الخطوة تساؤلات حول المعاملة المماثلة للدائنين المطلوبة بموجب إرشادات إعادة هيكلة الديون المشتركة لمجموعة العشرين التي تبنتها زامبيا لتجديد حوالي 13 مليار دولار من الديون الخارجية.

وتوصلت الحكومة إلى مذكرة تفاهم مع لجنة الدائنين الرسمية في أكتوبر عام 2023، ولم تصدق عليها بعد ثنائيًا مع بنك التصدير والاستيراد الصيني.

وقال وزير الخزانة الزامبي فيليكس نكولوكوسا في الثامن من ديسمبر الجاري، إن الدين الذي دفعته شركة زيسكو“للأسف” كان من المفترض أن يُدرج في إعادة هيكلة ديون زامبيا، وهي عملية لم تنته بعد.

وفي إطار الجهود الرامية إلى“تطبيع” الوضع، اقترحت زامبيا أن يُحتسب الدفع كسلف على الفائدة المتراكمة على ديونها للصين منذ عام 2023، وفقا لنكولوكوسا .. وقال:“هذه هي المناقشة التي نجريها. نحن نبحث عن حل لذلك”.

وقال نكولوكوسا، إنه عندما اكتشفت وزارة المالية أن شركة زيسكو دفعت المبلغ، أصدرت تعليماتها على الفور للشركة بعدم إجراء المزيد من التحويلات وأبلغت أمانة لجنة الدائنين الرسمية في زامبيا، واقترحت علاجًا.