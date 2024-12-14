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كندا تدرس فرض ضرائب على صادرات اليورانيوم والنفط إذا بدأ ترامب حربا تجارية

12/14/2024 2:18:28 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تدرس كندا استخدام ضرائب التصدير على السلع الرئيسية التي تصدرها إلى الولايات المتحدة – بما في ذلك اليورانيوم والنفط والبوتاس – إذا نفذ الرئيس القادم دونالد ترامب تهديده بفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق.

وستكون ضرائب التصدير الملاذ الأخير لكندا، وفقًا لصحيفة“فاينانشال تايمز” نقلا عن مسؤولين مطلعين على المناقشات داخل حكومة رئيس الوزراء جستن ترودو.

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وقال الأشخاص إن التعريفات الانتقامية ضد السلع المصنوعة في الولايات المتحدة، وضوابط التصدير على بعض المنتجات الكندية، من المرجح أن تأتي أولا.

وأضافوا إن حكومة ترودو قد تقترح أيضًا منح نفسها صلاحيات موسعة بشأن ضوابط التصدير كجزء من تحديث مقرر بشأن الوضع المالي والاقتصادي للبلاد والذي سيتم إصداره يوم الاثنين.

وتعد كندا أكبر مورد خارجي للنفط إلى الولايات المتحدة؛ حيث تعتمد بعض المصافي على شراء الخام الكندي الثقيل الأرخص ولديها بدائل قليلة له.

كما ستتضرر منطقة الغرب الأوسط الأمريكية بشكل خاص من ارتفاع التكاليف.. إذ يعتمد صانعو الوقود في المنطقة على كندا لما يقرب من نصف الخام الذي يحولونه إلى بنزين وديزل.

كما أن اليورانيوم الكندي هو المصدر الأجنبي الأكبر للوقود لمحطات الطاقة النووية الأمريكية، والبوتاس من المقاطعات الغربية في البلاد هو مصدر ضخم للأسمدة للمزارع الأمريكية.. وفي الوقت نفسه، استثمرت وزارة الدفاع الأمريكية في مشاريع كندية لتأمين مصادر الكوبالت والجرافيت والحد من الاعتماد على سلاسل التوريد الصينية.

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