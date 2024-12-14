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ارتفاع صادرات الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية بالربع الثالث

12/14/2024 2:18:27 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت صادرات الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية بنسبة 16.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الجاري.

وكشفت بيانات هيئة الإحصاء الكورية، السبت، أن الزيادة في الصادرات من الشركات الكبرى جاءت بفضل الصادرات القوية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والمنتجات الكيميائية.

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وبلغت قيمة صادرات الشركات الكبرى 116.7 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقابل 100 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

ومن جهة أخرى، تراجعت صادرات الشركات المتوسطة الحجم بنسبة 4.1 بالمئة خلال الفترة المذكورة بسبب ضعف مبيعات منتجات النقل في الخارج، بينما زادت صادرات الشركات الصغيرة الحجم بمقدار 5.6 بالمئة.

وكانت صادرات كوريا الجنوبية قد حققت نموا على أساس سنوي للشهر الرابع عشر على التوالي في نوفمبر الماضي، بفضل الأداء القوي لقطاع الرقائق، وذلك وفق بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية مطلع ديسمبر الجاري.

وارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 1.4 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 56.3 مليار دولار في الشهر الماضي.

وانخفضت الواردات بنسبة 2.4 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 50.7 مليار دولار، مما أدى إلى تسجيل فائض تجاري قدره 5.61 مليارات دولار.

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