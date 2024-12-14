تقرير: ترامب يدرس خصخصة هيئة البريد الأمريكية

MENAFN - Al-Borsa News) أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد عن اهتمامه بخصخصة هيئة البريد الأمريكية، وفق ما نشرته صحيفة“واشنطن بوست”.

ترامب ناقش إمكانية إعادة هيكلة الهيئة مع هوارد لوتنيك، المرشح لتولي منصب التجارة، بجانب مسؤولين آخرين في فريقه الانتقالي، بحسب ما ذكرته الصحيفة، نقلاً عن ثلاثة أشخاص وصفتهم بالمطلعين على الأمر دون الكشف عن هوياتهم. وأضاف الأشخاص أن الرئيس المنتخب يرى أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعم هيئة تعاني من خسائر كبيرة.

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كبدت هيئة البريد الأمريكية خسائر قدرها 9.5 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر، في ظل انخفاض حجم البريد المرسل وتباطؤ شحن الطرود عن التوقعات، وفقاً لما ذكرته الصحيفة. لم تتضح بعد الخطط المحددة التي يعتزم ترمب اتباعها لإعادة هيكلة الهيئة.

خلال فترة ولايته الأولى، عيّن ترامب لويس ديجوي مديراً عاماً لهيئة البريد المتعثرة، إلا أن جهوده لخفض التكاليف قوبلت بانتقادات واسعة، خاصة بعد أشهر من تأخيرات في الخدمة وتراكم الأعمال.