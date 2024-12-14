تقرير: ترامب يدرس خصخصة هيئة البريد الأمريكية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
عن اهتمامه بخصخصة هيئة البريد الأمريكية، وفق ما نشرته صحيفة“واشنطن بوست”.
ترامب ناقش إمكانية إعادة هيكلة الهيئة مع هوارد لوتنيك، المرشح لتولي منصب وزير التجارة، بجانب مسؤولين آخرين في فريقه الانتقالي، بحسب ما ذكرته الصحيفة، نقلاً عن ثلاثة أشخاص وصفتهم بالمطلعين على الأمر دون الكشف عن هوياتهم. وأضاف الأشخاص أن الرئيس المنتخب يرى أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعم هيئة تعاني من خسائر كبيرة.
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كبدت هيئة البريد الأمريكية خسائر قدرها 9.5 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر، في ظل انخفاض حجم البريد المرسل وتباطؤ شحن الطرود عن التوقعات، وفقاً لما ذكرته الصحيفة. لم تتضح بعد الخطط المحددة التي يعتزم ترمب اتباعها لإعادة هيكلة الهيئة.
خلال فترة ولايته الأولى، عيّن ترامب لويس ديجوي مديراً عاماً لهيئة البريد المتعثرة، إلا أن جهوده لخفض التكاليف قوبلت بانتقادات واسعة، خاصة بعد أشهر من تأخيرات في الخدمة وتراكم الأعمال.
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