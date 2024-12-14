ما الذي ينتظر اقتصاد الصين في 2025؟

MENAFN - Al-Borsa News) شهدت الصين تباطؤاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، إذ تراجع من 5.3% إلى 4.7% ثم إلى 4.6%.

وأثار هذا التباطؤ مخاوف من عدم تحقيق الهدف السنوي للنمو البالغ حوالي 5%.

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ومع ذلك، تشير البيانات الأخيرة إلى أن الاقتصاد الصيني بدأ في التحسن، بحسب ما نقله موقع“بروجكت سنديكيت”.

بعد ثلاث أعوام من الإغلاقات المرتبطة بجائحة كوفيد-19، عانت الميزانيات العامة للأسر والشركات والحكومات المحلية من ضغوط كبيرة، بجانب تراجع ثقة الأعمال بسبب الإجراءات التنظيمية التي استهدفت قطاعات مثل العقارات والتكنولوجيا.

وعلى عكس الولايات المتحدة، التي شهدت إنفاقاً متزايداً بعد الجائحة، استمرت الأسر الصينية في إدخار الأموال، فبين يناير 2020 وأغسطس 2024، زادت ودائع الأسر في البنوك بمقدار 65.4 تريليون يوان (9 تريليونات دولار).

ورغم أن الحكومة الصينية تبنت بعض السياسات الداعمة خلال تلك الفترة، إلا أنها تجنبت حزم التحفيز الضخمة بسبب مخاوف من الآثار الجانبية. فقد حفزت حزمة التحفيز الضخمة التي قدمتها الحكومة بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008 النمو، لكنها أدت أيضًا إلى تغذية فقاعة العقارات، ودفعت ديون الحكومات المحلية إلى الارتفاع، وخفضت كفاءة الاستثمار.

إجراءات تحفيزية جديدة

لكن في نهاية الربع الثالث من عام 2024، تغيرت حسابات الحكومة، عندما أصبح من الواضح أن اقتصاد الصين سيحتاج إلى مزيد من المساعدة لتحقيق نمو مستدام.

ففي أواخر سبتمبر، كشف محافظ بنك الشعب الصيني بان جونج شنغ عن ثلاثة تدابير، وهي خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك، وخفض أسعار الفائدة، وإنشاء أدوات السياسة النقدية لدعم سوق الأوراق المالية.

وفي أكتوبر، كشف وزير المالية، لان فوان، عن إجراءات مالية جديدة لمعالجة ديون الحكومات المحلية، واستقرار سوق العقارات، ودعم التوظيف.

وفي نوفمبر، أعلن عن خطة تبادل ديون بقيمة 10 تريليونات يوان للحكومات المحلية.

تشير بيانات أكتوبر إلى استجابة إيجابية لهذه السياسات، مع زيادة التمويل الاجتماعي الإجمالي بنسبة 7.8% على أساس سنوي، وارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 4.8%.

كما تحسن مؤشر مديري المشتريات في التصنيع إلى 50.3 في نوفمبر، ما يشير إلى توسع النشاط الاقتصادي.

رغم التحسن الأخير، يواجه اقتصاد الصين في 2025 ثلاثة تحديات رئيسية:

أولاً: استقرار قطاع العقارات، حيث يسهم القطاع بـ20% من نمو الناتج المحلي الإجمالي و70% من ثروة الأسر، واستقراره أمر حاسم لتحقيق النمو المستهدف.

ثانيًا: أزمة ميزانيات الحكومات المحلية، فقد أدت قلة الإيرادات إلى دفع السلطات المحلية إلى خفض الإنفاق الحكومي والسعي وراء ضرائب متأخرة، مما أضر بالنمو الاقتصادي. وتحتاج الصين إلى إعادة هيكلة توزيع المسؤوليات المالية بين المستويات الحكومية.

ثالثًا: التوتر التجاري مع الولايات المتحدة، فقد تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على جميع الواردات الصينية خلال عامه الأول في منصبه. ونظراً لأن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة تمثل 3% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن مثل هذه التعريفات الجمركية، وحتى التعريفات الأقل كثيراً، من شأنها أن تخلف تأثيراً ملموساً على النمو في عام 2025، فعلى سبيل المثال، توقع بنك الاستثمار“يو بي إس” أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين إلى 4% في عام 2025.

مزيج من التحفيز والإصلاحات الهيكلية

دار جدل كبير في الصين حول ما إذا كان الاقتصاد بحاجة إلى إصلاحات هيكلية أم إلى مزيد من التحفيز الاقتصادي الكلي؟ والحقيقة أن الاقتصاد يحتاج إلى كليهما.

يجب أن تكون حزمة تحفيز حاسمة، تحتوي على عنصر قوي من السياسات المالية، هي الخطوة الأولى؛ لأنها ستحدث التأثير الأكثر وضوحاً على المدى القريب.

ولكن بمجرد تنفيذ هذه الحزمة، ينبغي أن تركز الحكومة على الإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على تعزيز الثقة بين المستهلكين والمستثمرين ورواد الأعمال.

خلال العام الماضي، نشرت الحكومة الصينية عدداً من الوثائق السياسية التي تهدف إلى استعادة الثقة.

ومع ذلك، ومع عدم اقتناع المشاركين في السوق بالكامل، يجب أن تتخذ الحكومة خطوات إضافية، من خلال تنفيذ بعض الإجراءات التي أعلنت عنها بشكل جريء ومرئي، مثل توفير حماية أقوى للشركات الخاصة.

كما أن الحد من التدقيق الذي يمارسه المسؤولون المحليون على السجلات الضريبية القديمة بحثاً عن مدفوعات مفقودة يمكن أن يسهم بشكل كبير في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال.