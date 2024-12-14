تراجع الإنتاج يعيق طموحات حزب العمال البريطاني لتحقيق النمو

MENAFN - Al-Borsa News) تسلمت المالية البريطانية، راشيل ريفز، منصبها في يوليو الماضي، متعهدة بجعل تحقيق النمو الاقتصادي القوي المهمة الأولى لحكومة“حزب العمال” الجديدة، لكن البيانات الرسمية الصادرة مؤخرًا أكدت أن هذا الهدف ما زال بعيد المنال.

فبعد تحقيق زخم إيجابي منذ عام 2023، سجل الإنتاج في بريطانيا تراجعاً في شهري سبتمبر وأكتوبر.

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وتشير الأرقام إلى أن الشركات والأسر تجنبت الإنفاق في الفترة التي سبقت إعلان الموازنة، التي حذر رئيس الوزراء، السير كير ستارمر، من أنها ستكون مؤلمة.

ووصف آلان مونكس من“جي بي مورجان” هذه البيانات بأنها“خيبة أمل كبيرة”، حسب ما أوضحته صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

لكن ما هي العوامل الرئيسية التي تقف وراء الأداء الاقتصادي الضعيف في المملكة المتحدة؟

قلق ما قبل الموازنة

أكدت ريفز وستارمر منذ البداية أن الموازنة الأولى للحكومة ستكون صعبة، مشيرين إلى ضرورة تصحيح عجز مالي بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني ورثته الحكومة من إدارة ريشي سوناك، وجمع الأموال لتحسين الخدمات العامة المتعثرة.

هذه الفترة الطويلة من عدم اليقين قبل إعلان الموازنة في أكتوبر أثرت على الثقة، حيث انتظرت الشركات والأسر توضيحاً بشأن الضرائب وإجراءات الإنفاق.

وأوضح أندرو ويشارت، الاقتصادي في“كابيتال إيكونوميكس”، أن“النمو تضرر قبل الموازنة، ربما بسبب مخاوف من زيادة الضرائب دفعت الأسر والشركات إلى تأجيل قرارات الإنفاق”.

تراجع الأداء الاقتصادي في النصف الثاني من العام كان لافتاً مقارنة بالربع الأول من عام 2024، الذي شهد تعافياً بنسبة 0.7% بعد ركود تقني أواخر العام الماضي.

ومن المتوقع أن يكون الأداء ضعيفاً أيضاً في الربع الأخير من العام، حيث تتعامل الشركات مع الأعباء الضريبية التي فرضتها الموازنة.

تحديات البنك المركزي

خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرتين هذا العام لتصل إلى 4.75%، لكن تكاليف الاقتراض المرتفعة ما زالت تؤثر سلباً على الاقتصاد.

وأظهرت تحليلات البنك أن نحو نصف حاملي الرهون العقارية، أو 4.4 مليون أسرة، سيحتاجون إلى إعادة تمويل قروضهم بأسعار فائدة أعلى خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

رغم توقعات بعدم تغيير أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك، يُتوقع إجراء تخفيضات إضافية مطلع العام المقبل.

لكن البنك يتوخى الحذر في إجراء تخفيضات أكبر بسبب استمرار ارتفاع تضخم أسعار الخدمات.

ثقة المستهلك الضعيفة

رغم تراجع التضخم من ذروته التي تجاوزت 11% في عام 2022 وتحسن الدخل الحقيقي للأسر، ما زالت المخاوف المتعلقة بتكاليف المعيشة تعيق النمو.

وارتفعت معدلات ادخار الأسر مقارنة بالدخل المتاح هذا العام في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو، مما يعكس حالة الحذر بين المستهلكين.

سجلت الصناعات الموجهة للمستهلكين إنتاجاً أقل بنسبة 5.3% عن مستوياتها قبل الجائحة في أكتوبر، متأثرة بارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض.

تأثير الاقتصاد الأوروبي

ساهم الحالة المتردية للاقتصاد الأوروبي أيضاً في إضعاف أداء بريطانيا، حيث يمثل الاتحاد الأوروبي أكبر سوق تصدير للمملكة المتحدة.

نما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.4% فقط في الربع الثالث، مقارنة بنسبة 0.2% في الربع السابق.

ويتخلف الأداء الاقتصادي في أوروبا عن الولايات المتحدة، التي سجلت نمواً بنسبة 11.4% فوق مستوياتها ما قبل الجائحة، مقارنة بـ3% في المملكة المتحدة و4.6% في منطقة اليورو.

توقعات مستقبلية غامضة

أثارت أرقام الناتج المحلي الإجمالي لشهر أكتوبر تساؤلات حول توقعات النمو للعام المقبل.

وكانت“هيئة مسؤولية الموازنة” قد توقعت نمواً بنسبة 2% في 2025، مقارنة بـ1.1% العام الحالي، لكن بعض المحللين عدلوا هذه التوقعات إلى 1.25% فقط لعام 2025.

رغم التوقعات المتشائمة، تشير بعض التحليلات إلى أن الاقتصاد البريطاني قد يكون في وضع أفضل نسبياً مقارنة بدول مجموعة السبع، وذلك بفضل زيادة الاقتراض والإنفاق الحكومي الذي يمكن أن يدعم النشاط الاقتصادي.