د. ابو هولي: مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين بالدول العربية المضيفة يبدأ أعماله غدا في القاهرة

MENAFN - Palestine News ) القاهرة /PNN / تبدأ صباح غد الأحد أعمال الدورة 112 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي.

ويشارك في المؤتمر الدول العربية المضيفة للاجئين (فلسطين، الاردن، لبنان، سوريا) وبمشاركة الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير د. سعيد أبو علي، بالإضافة إلى منظمة التعاون الاسلامي، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الأسيسكو)، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى (الأونروا) .

وبحسب د. ابو هولي سيناقش المؤتمر على مدى خمسة أيام عددا من الملفات المتعلقة بتطورات القضية الفلسطينية وأوضاع الفلسطينيين وفي مقدمتها قضية القدس، وجدار الفصل العنصري؛ والاستيطان والهجرة، وقضية اللاجئين الفلسطينيين، ونشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وأوضاعها المالية، والتنمية في الأراضي الفلسطينية، ومتابعة تطورات الانتفاضة ودعمها.

واوضح د. أبو هولي بان المؤتمر يعقد في ظروف معقده وصعبة، تشهدها القضية الفلسطينية في ظل استمرار حرب التجويع والابادة الجماعية والتهجير ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي دخلت عامها الثاني واستمرار اسرائيل بارتكاب المزيد من المجازر ضد المدنيين راح ضحيتها ما يزيد عن 150 الف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم من الاطفال والنساء بالإضافة

الى تصعيد العدوان الاسرائيلي في الضفة الغربية والقدس وتصاعد عمليات الاستيطان، عبر بناء مستوطنات جديدة على الاراضي المحتلة عام 1967، وتوسيع القديم، ومصادرة الاف الدونمات من الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس، وهدم بيوت الفلسطينيين وتهجيرهم، التي تشكل تطبيقاً عملياً لمخططات الضم الإسرائيلية ، علاوة على استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي في تهويد مدينة القدس ومحاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى

والحرم الإبراهيمي الشريف. والتي ستكون محول نقاش المجتمعون في المؤتمر

وأوضح بان المؤتمر سيبحث اليات التصدي للقوانين الاسرائيلية التي اقرتها الكنيست الاسرائيلية بتاريخ 28 تشرين الأول/اكتوبر 2024 ضد الاونروا التي تحظر انشطة الاونروا وقطع الاتصالات معها والغاء امتيازاتها ورفع الحصانة الدبلوماسية عنها والتي قد يؤدي تنفيذها بحسب قوانينها وانظمتها في 30 كانون الاول/ديسمبر 2025الى تقويض ولاية الاونروا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، والتأثير المباشر على

برامج عملها الاساسية والطارئة التي تشكل العمود الفقري لعمليات الاستجابة الانسانية الطارئة في قطاع غزة ل 1.9 مليون نازحي فلسطيني في قطاع غزة يعيشون في مراكز الايواء التابعة للاونروا وفي الخيام بعدما شردتهم الحرب

الاسرائيلية المتواصلة التي دخلت عامها الثاني من بيوتهم بعد تدميرها.

واضاف د. ابو هولي بان الهجمات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف موظفيها ومنشآتها وكذلك الهجمات السياسية

الاسرائيلية وعمليات التحريض من خلال اعلانات مدفوعة الثمن على منصات التواصل الاجتماعي ومحركات جوجل وفي شوارع بعض العواصم الاوروبية والمدن الامريكية لتشويه صورة الاونروا والتأثير على برلمانات الدول المانحة لمنع تمويل الاونروا ستكون موضع نقاش في جلسات المؤتمر بالاضافة الى تراجع تمويل "الأونروا" في السنوات الأخيرة، مع ازياد حاجات اللاجئين في الدول المضيفة في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.

وأشار إلى أن أهمية المؤتمر تأتي لما يعكسه من اهتمام العمل العربي المشترك بالقضية الفلسطينية من كافة جوانبها، ومن المقرر أن يرفع المؤتمر تقريرا بنتائج الأعمال والتوصيات إلى الدورة (163)المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب التي ستعقد بتاريخ 25 شباط/فبراير المقبل.