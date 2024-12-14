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فوز الدكتورة ضياء عبدالله الكعبي بجائزة سرد الذهب العالمية 2024 في فرع السرود الشعبية

12/14/2024 8:05:07 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حصدت الدكتورة ضياء عبدالله خميس الكعبي، السرديات والنقد الأدبي الحديث المشارك بقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة البحرين، جائزة سرد الذهب العالمية 2024، التي يمنحها مركز أبوظبي للغة العربية بدولة الإمارات العربية المتحدة، في فرع السرود الشعبية عن كتابها "الحكايات الشعبية البحرينية، ألف حكاية وحكاية".
وقد منحت الجائزة خلال حفل أقيم في حصن الظفرة بأبوظبي، تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، وبحضور الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان. وتعد الحائزة تكريمًا للإبداع السردي ودعماً للجهود الرامية إلى حفظ التراث الشعبي وتعزيز الهوية الوطنية
والكتاب الفائز، "الحكايات الشعبية البحرينية، ألف حكاية وحكاية"، يُعد مشروعًا وطنيًا للحفاظ على الهوية والمواطنة في مملكة البحرين وتعزيز قيم الانتماء الوطني، التي تُعد أبرز ركائز المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم.
ويقوم الكتاب على جمع وتدوين جماعي قام به طلبة اللغة العربية وآدابها بجامعة البحرين، ضمن مشروع موجَّه بإشراف الدكتورة ضياء عبدالله الكعبي، وعلى مدى دفعات من عام 2007 إلى عام 2017، أيّ على مدى عشر سنوات. ويعتبر أول مسح ميداني شامل للحكايات الشعبية البحرينية من مختلف مدن البحرين وقراها، وأكبر مجموعة حكائية شعبية في الوطن العربي يتم إنجازها حتى الآن، إذ يتكون من خمسة مجلدات تحتوي على نحو 2500 صفحة من القطع الكبير.
وقد تم نشر الكتاب بالشراكة بين جامعة البحرين ومجلة الثقافة الشعبية للدراسات والبحوث والنشر والمنظمة الدولية للفن الشعبي (IOV)، برئاسة الأستاذ علي عبدالله خليفة، ونُشر عبر المؤسسة العربية للطباعة والنشر.
والدكتورة ضياء عبدالله الكعبي هي أستاذة السرديات والنقد الأدبي الحديث المشارك، ومدير تحرير مجلة العلوم الإنسانية بجامعة البحرين، ورئيسة سابقة لقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية. وهي أكاديمية وناقدة بحرينية متخصصة في مجال السرديات الثقافية، وتواريخ الأفكار النقدية، وتحليل الخطاب، والدراسات النسوية، والدراسات السردية القديمة والجديدة، والثقافة الشعبية.

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