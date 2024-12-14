فوز الدكتورة ضياء عبدالله الكعبي بجائزة سرد الذهب العالمية 2024 في فرع السرود الشعبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حصدت الدكتورة ضياء عبدالله خميس الكعبي، السرديات والنقد الأدبي الحديث المشارك بقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة البحرين، جائزة سرد الذهب العالمية 2024، التي يمنحها مركز أبوظبي للغة العربية بدولة الإمارات العربية المتحدة، في فرع السرود الشعبية عن كتابها "الحكايات الشعبية البحرينية، ألف حكاية وحكاية".
وقد منحت الجائزة خلال حفل أقيم في حصن الظفرة بأبوظبي، تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، وبحضور الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان. وتعد الحائزة تكريمًا للإبداع السردي ودعماً للجهود الرامية إلى حفظ التراث الشعبي وتعزيز الهوية الوطنية
والكتاب الفائز، "الحكايات الشعبية البحرينية، ألف حكاية وحكاية"، يُعد مشروعًا وطنيًا للحفاظ على الهوية والمواطنة في مملكة البحرين وتعزيز قيم الانتماء الوطني، التي تُعد أبرز ركائز المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم.
ويقوم الكتاب على جمع وتدوين جماعي قام به طلبة اللغة العربية وآدابها بجامعة البحرين، ضمن مشروع موجَّه بإشراف الدكتورة ضياء عبدالله الكعبي، وعلى مدى دفعات من عام 2007 إلى عام 2017، أيّ على مدى عشر سنوات. ويعتبر أول مسح ميداني شامل للحكايات الشعبية البحرينية من مختلف مدن البحرين وقراها، وأكبر مجموعة حكائية شعبية في الوطن العربي يتم إنجازها حتى الآن، إذ يتكون من خمسة مجلدات تحتوي على نحو 2500 صفحة من القطع الكبير.
وقد تم نشر الكتاب بالشراكة بين جامعة البحرين ومجلة الثقافة الشعبية للدراسات والبحوث والنشر والمنظمة الدولية للفن الشعبي (IOV)، برئاسة الأستاذ علي عبدالله خليفة، ونُشر عبر المؤسسة العربية للطباعة والنشر.
والدكتورة ضياء عبدالله الكعبي هي أستاذة السرديات والنقد الأدبي الحديث المشارك، ومدير تحرير مجلة العلوم الإنسانية بجامعة البحرين، ورئيسة سابقة لقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية. وهي أكاديمية وناقدة بحرينية متخصصة في مجال السرديات الثقافية، وتواريخ الأفكار النقدية، وتحليل الخطاب، والدراسات النسوية، والدراسات السردية القديمة والجديدة، والثقافة الشعبية.
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