مصطفى يجتمع بقادة المؤسسة الأمنية في جنين

مصطفى يجتمع بقادة المؤسسة الأمنية في جنين
التاريخ
12/14/2024 7:08:29 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين /PNN- اجتمع رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم السبت، بقادة المؤسسة الأمنية في جنين، لمتابعة جهود تعزيز وبسط سيادة الأمن والنظام والقانون والسلم الأهلي.
ويتبع الاجتماع، لقاء مع فعاليات محافظة جنين ومختلف المؤسسات.
وكان رئيس الوزراء، وصل صباح اليوم، مدينة جنين للاطلاع على الأوضاع في المحافظة.
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