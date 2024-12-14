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مصطفى يجتمع بقادة المؤسسة الأمنية في جنين

12/14/2024 7:08:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين /PNN- اجتمع رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم السبت، بقادة المؤسسة الأمنية في جنين، لمتابعة جهود تعزيز وبسط سيادة الأمن والنظام والقانون والسلم الأهلي.

ويتبع الاجتماع، لقاء مع فعاليات محافظة جنين ومختلف المؤسسات.

وكان رئيس الوزراء، وصل صباح اليوم، مدينة جنين للاطلاع على الأوضاع في المحافظة.

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