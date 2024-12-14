سفارة مملكة البحرين لدى الجمهورية الجزائرية تقيم حفلًا بمناسبة احتفال المملكة بأعيادها الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقامت سفارة مملكة البحرين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة حفل استقبال بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المُعظم، مقاليد الحكم.
وقد حضر الحفل، لعزيز فايد، وزير
المالية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وسعادة السفير مختار خليف، المدير العام للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وعدد من أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وأصحاب السعادة السفراء المعتمدين في الجزائر، ونخبة من المسؤولين والشخصيات الحكومية والدبلوماسية والأكاديمية.
ورحب علي جاسم العرادي، سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، بالحضور الكريم، معربًا عن اعتزازه بالاحتفال بهذه المناسبة الوطنية والتي تتزامن هذا العام مع الاحتفال باليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك المُعظم،، مقاليد الحكم، والتي شهدت فيها مملكة البحرين تقدمًا ملحوظًا ومستمرًا في شتى المجالات بقيادة جلالته وبرؤيته الحكيمة والتي عززت من قيم التسامح والتعايش والسلام.
كما أشار السفير إلى تاريخ العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة والتي تشهد عمقًا تاريخيًا وحضاريًا، منوهًا بأن هذه العلاقات ارتكزت على أسس من الاحترام المتبادل والتقدير المتواصل، وعلى روابط الأخوة الإسلامية والعربية التي تجمعهما.
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