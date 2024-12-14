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سفارة مملكة البحرين لدى الجمهورية الجزائرية تقيم حفلًا بمناسبة احتفال المملكة بأعيادها الوطنية

12/14/2024 7:06:02 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقامت سفارة مملكة البحرين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة حفل استقبال بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المُعظم، مقاليد الحكم.
وقد حضر الحفل، لعزيز فايد، وزير المالية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وسعادة السفير مختار خليف، المدير العام للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وعدد من أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وأصحاب السعادة السفراء المعتمدين في الجزائر، ونخبة من المسؤولين والشخصيات الحكومية والدبلوماسية والأكاديمية.
ورحب علي جاسم العرادي، سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، بالحضور الكريم، معربًا عن اعتزازه بالاحتفال بهذه المناسبة الوطنية والتي تتزامن هذا العام مع الاحتفال باليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك المُعظم،، مقاليد الحكم، والتي شهدت فيها مملكة البحرين تقدمًا ملحوظًا ومستمرًا في شتى المجالات بقيادة جلالته وبرؤيته الحكيمة والتي عززت من قيم التسامح والتعايش والسلام.
كما أشار السفير إلى تاريخ العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة والتي تشهد عمقًا تاريخيًا وحضاريًا، منوهًا بأن هذه العلاقات ارتكزت على أسس من الاحترام المتبادل والتقدير المتواصل، وعلى روابط الأخوة الإسلامية والعربية التي تجمعهما.


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