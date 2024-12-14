رئيس هيئة الكهرباء والماء يشيد بالدور الوطني لشرطة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أشاد المهندس كمال بن أحمد محمد، رئيس هيئة الكهرباء والماء، بالدور الوطني الرائد الذي تقوم به شرطة البحرين، مؤكداً أن جهود منتسبي وزارة الداخلية في حفظ الأمن وصون الحقوق والواجبات تجسد روح التكاتف والعمل المخلص في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك
البلاد المعظم، وبمتابعة ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء.
وهنأ رئيس هيئة الكهرباء والماء، الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير
الداخلية، وجميع منتسبي الوزارة بمناسبة يوم شرطة البحرين، مشيراً إلى أن هذا اليوم يشكل فرصة للاعتزاز بما تقدمه شرطة البحرين من جهود استثنائية وتفانٍ في أداء واجبهم الوطني، ليظل أمن واستقرار مملكة البحرين مثالاً يحتذى به.
وعبر رئيس هيئة الكهرباء والماء عن عميق شكره وتقديره للجهود المخلصة التي يبذلها رجال الشرطة في مواجهة التحديات لتعزيز أمن وسلامة المجتمع وضمان سيادة القانون، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في أداء رسالتهم النبيلة.
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