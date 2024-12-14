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رئيس هيئة الكهرباء والماء يشيد بالدور الوطني لشرطة البحرين

12/14/2024 7:06:01 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد المهندس كمال بن أحمد محمد، رئيس هيئة الكهرباء والماء، بالدور الوطني الرائد الذي تقوم به شرطة البحرين، مؤكداً أن جهود منتسبي وزارة الداخلية في حفظ الأمن وصون الحقوق والواجبات تجسد روح التكاتف والعمل المخلص في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وبمتابعة ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وهنأ رئيس هيئة الكهرباء والماء، الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، وجميع منتسبي الوزارة بمناسبة يوم شرطة البحرين، مشيراً إلى أن هذا اليوم يشكل فرصة للاعتزاز بما تقدمه شرطة البحرين من جهود استثنائية وتفانٍ في أداء واجبهم الوطني، ليظل أمن واستقرار مملكة البحرين مثالاً يحتذى به.

وعبر رئيس هيئة الكهرباء والماء عن عميق شكره وتقديره للجهود المخلصة التي يبذلها رجال الشرطة في مواجهة التحديات لتعزيز أمن وسلامة المجتمع وضمان سيادة القانون، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في أداء رسالتهم النبيلة.

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