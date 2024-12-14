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حقوق المرأة: كيف تستخدم الأنظمة الاستبدادية أجساد النساء من أجل تعزيز نفوذها

12/14/2024 6:11:46 AM
(MENAFN- Swissinfo) تشهد معدلات الولادة انخفاضاً حاداً على مستوى العالم، حيث تسجل دول متقدمة مثل سويسرا أدنى معدلات ولادة منذ عقود. ويثير هذا التراجع قلق صانعي السياسات وصانعاتها حول مستقبل المجتمعات. ولكن تختلف مقاربة هذه الأزمة بين الدول كثيرا، ففي حين تتبنى بعض الدول سياسات لدعم الأسرة، تستخدمها الأنظمة الاستبدادية ذريعة لتقييد حقوق النساء وتعزيز نفوذها وهيمنتها على المجتمع.

تم نشر هذا المحتوى على 14 ديسمبر 2024 - 09:00 19دقائق

لديّ أكثر من عشرين عامًا من الخبرة في مجال الصحافة. تخرجتُ من كلية الصحافة بجامعة موسكو الحكومية ومن معهد الصحافة الفرنسية في باريس. عملتُ سابقا مذيعة إذاعية وتلفزيونية في كل من فرنسا وروسيا. مجالات الخبرة: العلاقات الدولية وحقوق الإنسان. ألفت كتابا عن "قانون ماغنيتسكي"، وأجريت مقابلات مع رؤساء ونجوم موسيقى الروك وسجناء سياسيين.

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