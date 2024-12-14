حقوق المرأة: كيف تستخدم الأنظمة الاستبدادية أجساد النساء من أجل تعزيز نفوذها

(MENAFN
- Swissinfo)
تشهد معدلات الولادة انخفاضاً حاداً على مستوى العالم، حيث تسجل دول متقدمة مثل سويسرا أدنى معدلات ولادة منذ عقود. ويثير هذا التراجع قلق صانعي السياسات وصانعاتها حول مستقبل المجتمعات. ولكن تختلف مقاربة هذه الأزمة بين الدول كثيرا، ففي حين تتبنى بعض الدول سياسات لدعم الأسرة، تستخدمها الأنظمة الاستبدادية ذريعة لتقييد حقوق النساء وتعزيز نفوذها وهيمنتها على المجتمع.
تم نشر هذا المحتوى على
14 ديسمبر 2024 - 09:00
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لديّ أكثر من عشرين عامًا من الخبرة في مجال الصحافة. تخرجتُ من كلية الصحافة بجامعة موسكو الحكومية ومن معهد الصحافة الفرنسية في باريس. عملتُ سابقا مذيعة إذاعية وتلفزيونية في كل من فرنسا وروسيا. مجالات الخبرة: العلاقات الدولية وحقوق الإنسان.
ألفت كتابا عن "قانون ماغنيتسكي"، وأجريت مقابلات مع رؤساء ونجوم موسيقى الروك وسجناء سياسيين.
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