الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من الضفة

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ يوم أمس واليوم السبت (15) مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم أطفال، وأسرى سابقون.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، بأن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات رام الله، طولكرم، الخليل، جنين، والقدس.
يشار إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا بلغ أكثر من 12 ألف و100 من الضّفة بما فيها القدس، فيما لم نتمكن المؤسسات حتّى اليوم من حصر حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف، جراء تنفيذ الاحتلال جريمة الإخفاء القسري بحقهم.
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