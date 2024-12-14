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الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من الضفة

12/14/2024 6:10:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ يوم أمس واليوم السبت (15) مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم أطفال، وأسرى سابقون.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، بأن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات رام الله، طولكرم، الخليل، جنين، والقدس.

يشار إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا بلغ أكثر من 12 ألف و100 من الضّفة بما فيها القدس، فيما لم نتمكن المؤسسات حتّى اليوم من حصر حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف، جراء تنفيذ الاحتلال جريمة الإخفاء القسري بحقهم.

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MENAFN14122024000205011050ID1108992647

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