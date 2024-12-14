وزير النفط والبيئة يثمن عالياً ما وصل إليه رجال الأمن من كفاءة عالية وقدرة فائقة في مواجهة مختلف التحديات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير
النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، أن الإنجاز الوطني لشرطة البحرين في تعزيز الأمن والاستقرار، يأتي نتاجًا لتطبيق المرتكزات والمبادئ الإيجابية في ظل المسيرة التنموية الشاملة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم، بدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن يوم شرطة البحرين، الذي يوافق الرابع عشر من ديسمبر من كل عام، يمثل مناسبة وطنية للاحتفاء بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الشرطة في تحقيق الأمن والاستقرار، وتعزيز السلم المجتمعي، ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين، مشيداً بدور الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، ورؤيته الأمنية وجهوده المتميزة التي أسهمت في تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الأمنية الناجحة مما كان له الأثر الكبير في تعزيز الاستقرار والحفاظ على أمن ومكتسبات الوطن، مثمنًا عالياً ما وصل إليه رجال الأمن اليوم من كفاءة عالية وقدرة فائقة في مواجهة مختلف التحديات من خلال الالتزام التام بالأنظمة والقوانين المعمول بها بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة في التعامل مع مختلف القضايا الأمنية، ومتمنياً التوفيق لكافة منتسبي وزارة الداخلية، ومواصلة العمل لحفظ أمن وأمان الوطن بما يضمن استقراره، ويسهم في استمرار مسيرته التنموية والحضارية.
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