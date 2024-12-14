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وزير النفط والبيئة يثمن عالياً ما وصل إليه رجال الأمن من كفاءة عالية وقدرة فائقة في مواجهة مختلف التحديات

12/14/2024 6:05:14 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، أن الإنجاز الوطني لشرطة البحرين في تعزيز الأمن والاستقرار، يأتي نتاجًا لتطبيق المرتكزات والمبادئ الإيجابية في ظل المسيرة التنموية الشاملة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أن يوم شرطة البحرين، الذي يوافق الرابع عشر من ديسمبر من كل عام، يمثل مناسبة وطنية للاحتفاء بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الشرطة في تحقيق الأمن والاستقرار، وتعزيز السلم المجتمعي، ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين، مشيداً بدور الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، ورؤيته الأمنية وجهوده المتميزة التي أسهمت في تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الأمنية الناجحة مما كان له الأثر الكبير في تعزيز الاستقرار والحفاظ على أمن ومكتسبات الوطن، مثمنًا عالياً ما وصل إليه رجال الأمن اليوم من كفاءة عالية وقدرة فائقة في مواجهة مختلف التحديات من خلال الالتزام التام بالأنظمة والقوانين المعمول بها بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة في التعامل مع مختلف القضايا الأمنية، ومتمنياً التوفيق لكافة منتسبي وزارة الداخلية، ومواصلة العمل لحفظ أمن وأمان الوطن بما يضمن استقراره، ويسهم في استمرار مسيرته التنموية والحضارية.

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