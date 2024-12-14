أوبئة واعتزال فنانة شهيرة.. ليلى عبداللطيف تشعل الجدل بتوقعاتها ل

MENAFN - Khaberni) خبرني - أثارت خبيرة التوقعات اللبنانية ليلى عبداللطيف موجة جدل على منصات بعد إعلانها عن توقعات جديدة لعام 2025.

وتضمنت التوقعات اعتزال ممثلة مصرية شهيرة واتجاهها لارتداء الحجاب، ورغم امتناعها عن كشف هوية الفنانة، فإن هذا التوقع أثار نقاشًا واسعًا بين مؤيد ومترقب لمعرفة التفاصيل.

وتوقعت عبداللطيف حدوث انفراج كبير في لبنان خلال رمضان 2025، حيث أشارت إلى انتهاء الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد لفترة طويلة.

كما توقعت عودة العديد من النازحين السوريين إلى وطنهم مع تحسن الأوضاع الأمنية في بعض المناطق السورية.

سوريا.. تحديات واستقرار

وتنبأت عبداللطيف بأن سوريا ستشهد عامًا مليئًا بالتحديات، بما في ذلك اغتيالات سياسية بارزة قد تزيد الوضع توترًا.

لكنها بشرت بعودة تدريجية للاستقرار مع نهاية العام، واستعادة الدولة لسيادتها على أراضيها، مشيرة إلى بدء مرحلة إعمار اقتصادي وتحسن العلاقات مع دول الجوار، خاصة مع لبنان.

كوارث طبيعية وأوبئة

وصفت عبداللطيف عام 2025 بأنه سيكون عامًا مليئًا بالكوارث الطبيعية والتحديات الصحية، حيث توقعت أن يواجه العالم أزمات بيئية وصحية خطيرة.

توقعات لم تتحقق في 2024

ورغم شهرتها، واجهت عبداللطيف انتقادات واسعة بسبب بعض التوقعات التي لم تتحقق، مثل توقعها استمرار صمود بشار الأسد في الحكم، بينما شهد عام 2024 انهيار النظام السوري وهروب الأسد إلى روسيا.

كما خالفت توقعاتها حول أزمة الليرة السورية التي وصفتها بـ"العابرة"، حيث تفاقمت الأوضاع الاقتصادية بشكل غير مسبوق.

ويحيط الجدل بتوقعات "عبداللطيف" لغياب الأسس العلمية المثبتة، مما يجعلها موضوع تشكيك دائم من العلماء والباحثين.

وتبقى توقعاتها محط اهتمام واسع، حيث يترقب الجمهور تحققها أو تفنيدها، مما يساهم في زيادة الجدل حول تأثيراتها في المشهد الإعلامي والاجتماعي.