مستعمرون يهاجمون منزلا في بورين جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس/PNN- هاجم مستعمرون، اليوم السبت، منزلا على أطراف بلدة بورين جنوب نابلس.
وذكرت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستعمرين هاجموا منزل المواطن إبراهيم عيد، في المنطقة الشرقية من بورين، واستهدفوه بالحجارة، إلا أن الأهالي تصدوا لهم.
يشار إلى أن المستعمرين صعدوا في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم بحق المواطنين في مختلف المناطق بالضفة، والتي يتخللها مهاجمة المنازل والمركبات وإطلاق الرصاص.
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