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مستعمرون يهاجمون منزلا في بورين جنوب نابلس

12/14/2024 5:08:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- هاجم مستعمرون، اليوم السبت، منزلا على أطراف بلدة بورين جنوب نابلس.

وذكرت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستعمرين هاجموا منزل المواطن إبراهيم عيد، في المنطقة الشرقية من بورين، واستهدفوه بالحجارة، إلا أن الأهالي تصدوا لهم.

يشار إلى أن المستعمرين صعدوا في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم بحق المواطنين في مختلف المناطق بالضفة، والتي يتخللها مهاجمة المنازل والمركبات وإطلاق الرصاص.

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