سوليفان يدعي قرب التوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس

MENAFN - Palestine News ) تل أبيبPNN- ادعى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ، قرب التوصل إلى تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس.جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه القناة (13) الإسرائيلية الخاصة، مساء الجمعة، قبل ساعات من اختتام زيارته لتل أبيب التي وصلها الخميس.وقال سوليفان خلال المقابلة:“لقد حانت اللحظة المناسبة، نحن قريبون من التوصل إلى صفقة”.وزعم المسؤول الأمريكي، أنه“بعد القضاء على قيادات حماس على يد إسرائيل، وتدمير البنية العسكرية للمنظمة، أصبحت إسرائيل في وضع يمكنها من التوصل إلى وقف لإطلاق النار والاتفاق على إعادة المختطفين على مراحل”.واستدرك بقوله:“نحن قريبون فعلا لكننا لم نصل بعد إلى اتفاق، وأنا هنا في المنطقة لضمان وصولنا إلى ذلك”.

وحسب موقع“واللا” الإخباري العبري، فقد زعم“مسؤولان إسرائيليان أن تل أبيب قدمت لحماس، الأسبوع الماضي، مقترحا محدثا لاتفاق لإطلاق سراح بعض الرهائن (الأسرى الإسرائيليين) المائة المتبقين الذين تحتجزهم وبدء وقف لإطلاق النار بغزة”

كما ادعى“مسؤولون إسرائيليون أن حماس أبدت استعدادا أكبر للتحلي بالمرونة، والبدء في تنفيذ حتى صفقة جزئية”، وفق الموقع.



ولم تعقب“حماس” على هذه المزاعم، وقد أكدت مرارا جاهزيتها لإبرام اتفاق، بل وأعلنت موافقتها في مايو/ أيار الماضي على مقترح طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن.



لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراجع عن هذا المقترح بإصراره على استمرار الحرب وعدم سحب الجيش من غزة، بينما تتمسك“حماس” بوقف تام للحرب وانسحاب كامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وحول إمكانية التوصل إلى صفقة خلال الشهر الجاري، قال سوليفان:“لم أكن لأصل إلى هنا لو لم أعتقد أن هناك احتمالا واضحا بأن نتمكن من القيام بذلك في ديسمبر (كانون الأول)”.



واستكمل قائلا:“هل يمكننا التوصل إلى اتفاق في ديسمبر أم لا؟ الوقت وحده سيخبرنا، (...) الأمر يعتمد على إسرائيل وحماس والوسطاء لتحقيق ذلك”.

وتتهم المعارضة الإسرائيلية نتنياهو بعدم الموافقة على وقف الحرب والانسحاب من غزة خشية انهيار ائتلافه الحكومي، بعد تهديد وزراء متطرفين بالانسحاب من الحكومة.

