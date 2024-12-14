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مجلس المناقصات والمزايدات يحصد جائزة الجمعية الأوروبية لبحوث الجودة لعام 2024

12/14/2024 5:06:29 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حصد مجلس المناقصات والمزايدات جائزة الجمعية الأوروبية لبحوث الجودة لعام 2024 (ESQR)، التي تُمنح من قبل الجمعية الأوروبية لبحوث الجودة، ومقرها في سويسرا، وذلك تقديرًا لالتزامه بأعلى معايير الجودة وتميّزه في تقديم خدمات ذات كفاءة عالية في مجال المشتريات والمبيعات الحكومية.
تسلّم الجائزة المهندس جمال عبدالعزيز العلوي، أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات، خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في العاصمة النمساوية فيينا، بحضور نخبة من الخبراء وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم، وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص.
وبهذه المناسبة، أعرب الأمين العام عن فخره بهذا التكريم، مشيراً إلى أن الإنجاز يمثل انعكاسًا للجهود المتواصلة لتطوير خدمات مبتكرة تتسم بالكفاءة والجودة وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز ممارسات وأنظمة المشتريات والمبيعات الحكومية بدرجة عالية من الفعالية والكفاءة وذلك من خلال اتباع آلية حوكمة تنظيمية مصممة لترسيخ العدالة وتكافؤ الفرص.

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