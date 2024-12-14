مجلس المناقصات والمزايدات يحصد جائزة الجمعية الأوروبية لبحوث الجودة لعام 2024

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- Akhbar Al Khaleej) حصد مجلس المناقصات والمزايدات جائزة الجمعية الأوروبية لبحوث الجودة لعام 2024 (ESQR)، التي تُمنح من قبل الجمعية الأوروبية لبحوث الجودة، ومقرها في سويسرا، وذلك تقديرًا لالتزامه بأعلى معايير الجودة وتميّزه في تقديم خدمات ذات كفاءة عالية في مجال المشتريات والمبيعات الحكومية.
تسلّم الجائزة المهندس جمال عبدالعزيز العلوي، أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات، خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في العاصمة النمساوية فيينا، بحضور نخبة من الخبراء وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم، وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص.
وبهذه المناسبة، أعرب الأمين العام عن فخره بهذا التكريم، مشيراً إلى أن الإنجاز يمثل انعكاسًا للجهود المتواصلة لتطوير خدمات مبتكرة تتسم بالكفاءة والجودة وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز ممارسات وأنظمة المشتريات والمبيعات الحكومية بدرجة عالية من الفعالية والكفاءة وذلك من خلال اتباع آلية حوكمة تنظيمية مصممة لترسيخ العدالة وتكافؤ الفرص.
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