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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

12/14/2024 4:32:52 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 12 (كونا) --

الرابع عشر من ديسمبر
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1914 - حاكم الكويت السابع الشيخ مبارك الصباح يقرر رفع علم خاص بالكويت لونه أحمر وفي وسطه كلمة (كويت) واختار من العلم ثلاثة أشكال مثلثا للإمارة ومربعا للدوائر الحكومية ومستطيلا للسفن واستمر حتى شهر نوفمبر 1961.
1933 - تأسيس أول شركة للكهرباء في البلاد باسم شركة كهرباء الكويت واستمرت في العمل حتى عام 1951.
1959 - بدء سريان قانون الجنسية الكويتي الذي نصت مادته الأولى على أن الكويتيين أساسهم المتوطنون في الكويت قبل عام 1920 وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون وتم اختيار عام 1920 لأنه عام بناء سور الكويت.
1965 - عبدالله عبداللطيف العثمان ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 68 عاما وكان الراحل أحد رجالات الكويت ممن عملوا في مجال تجارة اللؤلؤ كما عمل في مجال التدريس بمدرسة العثمان وعمل مديرا لبلدية الكويت في الفترة بين عامي 1943 و1945 وكان من أبرز المحسنين في الكويت.
1966 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بالقانون في شأن تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة بواقع 10 دوائر تنتخب كل دائرة خمسة أعضاء مع إجراء تعديلات غير جوهرية على بعض الدوائر.
2006 - منتخب الكويت الوطني لكرة اليد يحقق الميدالية الذهبية للمرة الأولى في بطولة الألعاب الآسيوية بنسختها الـ 15 بعد فوزه على نظيره القطري (27 - 24) في المباراة النهائية التي أقيمت في الدوحة.
2009 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يفتتح بقصر بيان أعمال الدورة الثلاثين للمجلس الأعلى لمؤتمر القمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس أو من يمثلهم وتم على هامش القمة التدشين الرسمي لمشروع الربط الكهربائي لدول (التعاون).
2010 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بشأن ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة للمنشآت الصناعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الضرائب الجمركية.
2012 - الطبيب الكويتي خالد السبتي يجري خمس عمليات جراحية لإزالة المياه البيضاء بتقنية تستخدم للمرة الأولى في الكويت تتميز بالدقة والأمان والسرعة.
2018 - المنتخب الكويتي للمبارزة يفوز بالبطولة العربية بعد تغلبه على المنتخب التونسي وذلك في مختلف مسابقات الفردي والفرق المقامة في تونس.
2019 - مرشح الكويت رئيس جمعية المهندسين الكويتية فيصل العتل يفوز برئاسة اتحاد المهندسين العرب بالتزكية في انتخابات الدورة الـ75 للمكتب التنفيذي التي جرت في الأردن بمشاركة ممثلي اتحادات وجمعيات هندسية من 18 دولة عربية.
2020 - صدور مرسوم أميري بتشكيل الوزارة الـ 37 بتاريخ الكويت برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وضمت 15 وزيرا.
2021 - رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن وصول أول طائرتين (يوروفايتر - تايفون) من الجيل الأحدث والأكثر تطورا إلى قاعدة علي السالم التابعة للقوة الجوية. (النهاية)

م ب ر / ن س ن




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