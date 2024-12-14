(أوابك) تعقد في الكويت غدا الاجتماع الـ113 لمجلس وزراء المنظمة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 14 - 12 (كونا) -- تعقد منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في دولة الكويت غدا الأحد اجتماعها الـ113 لمجلس وزراء المنظمة بمشاركة وزراء النفط والطاقة للدول الأعضاء.
وسيترأس الاجتماع ممثل
دولة قطر وزير
الدولة لشؤون الطاقة الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد الكعبي باعتبارها رئيسة الدورة الحالية لعام 2024.
وفي هذا الصدد قال الأمين العام لـ(أوابك) جمال اللوغاني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن الاجتماع سيناقش عددا من البنود المهمة المدرجة على جدول أعماله وفي مقدمتها بند متعلق بمشروع ميزانية المنظمة لعام 2025 وآخر خاص بتطوير أعمال المنظمة.
وأضاف اللوغاني أن الاجتماع سيبحث أيضا بندا متعلقا بإعادة هيكلة المنظمة مع تطوير نشاطاتها وإعادة النظر في النظم والقوانين التي تحكم عملها بشكل يتلاءم مع التحديات والتطورات المستجدة في مجال الطاقة.
وأفاد بأنه سيتم خلال الاجتماع استعراض التقرير النهائي للمرحلة الأولى المتعلقة بتطوير أعمال المنظمة مبينا أن جدول الأعمال يتضمن كذلك تكريم الفائزين بجائزة منظمة (أوابك) للبحث العلمي لعام 2022 التي تمنح كل سنتين واعتماد مقترح رفع قيمة الجائزة اعتبارا من جائزة عام 2024.
وأشار إلى أن الاجتماع سيتابع تفعيل قرار المجلس الوزاري بشأن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وتبني تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون ومراجعة الأوضاع البترولية العالمية والتطورات في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين وسير العمل في بنك معلومات المنظمة ومتابعة شؤون البيئة وتغير المناخ والفعاليات التي نظمتها الأمانة العامة أو شاركت فيها.
وأضاف أنه سيتم في وقت لاحق اليوم عقد الاجتماع الـ172 للمكتب التنفيذي للمنظمة الذي يسبق عادة الاجتماع الوزاري المقرر غدا بمشاركة أعضاء المكتب التنفيذي وبرئاسة ممثل دولة قطر في المكتب الشيخ مشعل آل ثاني نظرا لكون قطر رئيسية الدورة الحالية للمكتب لعام 2024.
وأشاد اللوغاني بالدور الذي تقوم به حكومة دولة الكويت عبر احتضانها مقر المنظمة منذ أكثر من نصف قرن وتذليلها الصعاب كافة من أجل عقد اجتماعات المنظمة على النحو الذي يكفل لها النجاح معربا كذلك عن شكره للدول الأعضاء على الدعم المتواصل الذي تتلقاه الأمانة العامة في سبيل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها المنظمة. (النهاية)
خ م / م ع ع
MENAFN14122024000071011013ID1108992485
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