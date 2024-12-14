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(أوابك) تعقد في الكويت غدا الاجتماع الـ113 لمجلس وزراء المنظمة

12/14/2024 4:32:51 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 12 (كونا) -- تعقد منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في دولة الكويت غدا الأحد اجتماعها الـ113 لمجلس وزراء المنظمة بمشاركة وزراء النفط والطاقة للدول الأعضاء.
وسيترأس الاجتماع ممثل دولة قطر وزير الدولة لشؤون الطاقة الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد الكعبي باعتبارها رئيسة الدورة الحالية لعام 2024.
وفي هذا الصدد قال الأمين العام لـ(أوابك) جمال اللوغاني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن الاجتماع سيناقش عددا من البنود المهمة المدرجة على جدول أعماله وفي مقدمتها بند متعلق بمشروع ميزانية المنظمة لعام 2025 وآخر خاص بتطوير أعمال المنظمة.
وأضاف اللوغاني أن الاجتماع سيبحث أيضا بندا متعلقا بإعادة هيكلة المنظمة مع تطوير نشاطاتها وإعادة النظر في النظم والقوانين التي تحكم عملها بشكل يتلاءم مع التحديات والتطورات المستجدة في مجال الطاقة.
وأفاد بأنه سيتم خلال الاجتماع استعراض التقرير النهائي للمرحلة الأولى المتعلقة بتطوير أعمال المنظمة مبينا أن جدول الأعمال يتضمن كذلك تكريم الفائزين بجائزة منظمة (أوابك) للبحث العلمي لعام 2022 التي تمنح كل سنتين واعتماد مقترح رفع قيمة الجائزة اعتبارا من جائزة عام 2024.
وأشار إلى أن الاجتماع سيتابع تفعيل قرار المجلس الوزاري بشأن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وتبني تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون ومراجعة الأوضاع البترولية العالمية والتطورات في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين وسير العمل في بنك معلومات المنظمة ومتابعة شؤون البيئة وتغير المناخ والفعاليات التي نظمتها الأمانة العامة أو شاركت فيها.
وأضاف أنه سيتم في وقت لاحق اليوم عقد الاجتماع الـ172 للمكتب التنفيذي للمنظمة الذي يسبق عادة الاجتماع الوزاري المقرر غدا بمشاركة أعضاء المكتب التنفيذي وبرئاسة ممثل دولة قطر في المكتب الشيخ مشعل آل ثاني نظرا لكون قطر رئيسية الدورة الحالية للمكتب لعام 2024.
وأشاد اللوغاني بالدور الذي تقوم به حكومة دولة الكويت عبر احتضانها مقر المنظمة منذ أكثر من نصف قرن وتذليلها الصعاب كافة من أجل عقد اجتماعات المنظمة على النحو الذي يكفل لها النجاح معربا كذلك عن شكره للدول الأعضاء على الدعم المتواصل الذي تتلقاه الأمانة العامة في سبيل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها المنظمة. (النهاية)

خ م / م ع ع




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