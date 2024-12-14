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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 21 سنتا ليبلغ 06ر74 دولار

12/14/2024 4:32:51 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 12 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 21 سنتا ليبلغ 06ر74 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 27ر74 دولار في تداولات يوم الأول من أمس الخميس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 08ر1 دولار لتبلغ 49ر74 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27ر1 دولار لتبلغ 29ر71 دولار. (النهاية)

خ م / م ع ع




MENAFN14122024000071011013ID1108992484

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