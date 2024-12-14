سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 21 سنتا ليبلغ 06ر74 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 14 - 12 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 21 سنتا ليبلغ 06ر74 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 27ر74 دولار في تداولات يوم الأول من أمس الخميس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 08ر1 دولار لتبلغ 49ر74 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27ر1 دولار لتبلغ 29ر71 دولار. (النهاية)
خ م / م ع ع
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