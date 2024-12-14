تقرير متخصص: نشاط ملحوظ في أداء بورصة الكويت الأسبوع الماضي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 14 - 12 (كونا) -- ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي شهد نشاطا ملحوظا حيث ارتفع مؤشر قيمة الأسهم المتداولة وقيمة المؤشر العام (مؤشر الشال) بينما انخفض مؤشر كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة.
وأوضح تقرير الشال للاستشارات الصادر اليوم السبت أن قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي كانت قد بلغت نحو 629 نقطة بارتفاع بلغت قيمته 0ر2 نقطة ونسبته 3ر0 في المئة عن إقفال الأسبوع الماضي وظل مرتفعا بنحو 3ر27 نقطة أي ما يعادل 5ر4 في المئة عن إقفال نهاية عام 2023.
وأشار إلى أن عدد الشركات التي ارتفعت أسعارها خلال تعاملات الأسبوع الماضي بلغ 14 شركة مقابل 15 في الأسبوع الذي سبقه في حين كان عدد الشركات التي شهدت انخفاضا 7 شركات وهو نفس العدد في الأسبوع الذي سبقه وفي المقابل لم تشهد 8 شركات تغيرا في أسعارها مقابل 7 شركات في الأسبوع الذي سبقه.
وأغلقت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع 48ر5 نقطة بنسبة 07ر0 في المئة لمستوى 01ر7331 نقطة من خلال 9ر386 مليون سهم تمت عبر 19798 صفقة بقيمة 8ر71 مليون دينار كويتي (نحو 220 مليون دولار أمريكي).
وتأسست شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في إبريل 2014 وتتولى مسؤولية إدارة عمليات سوق الأوراق المالية في الكويت.
ومنذ عام 2016 تسهم بورصة الكويت في الدفع قدما بمسيرة التواصل والنمو والابتكار في سوق الأوراق المالية إلى جانب تقديم الدعم لهيئة أسواق المال والجهات المصدرة والمستثمرين والأطراف المعنية الأخرى كافة.
كما لعبت بورصة الكويت دورا محوريا في تطوير سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع أهداف رؤية كويت جديدة 2035. (النهاية)
م ك ع / م ع ع
MENAFN14122024000071011013ID1108992483
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