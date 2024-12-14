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تقرير متخصص: نشاط ملحوظ في أداء بورصة الكويت الأسبوع الماضي

12/14/2024 4:32:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 12 (كونا) -- ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي شهد نشاطا ملحوظا حيث ارتفع مؤشر قيمة الأسهم المتداولة وقيمة المؤشر العام (مؤشر الشال) بينما انخفض مؤشر كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة.
وأوضح تقرير الشال للاستشارات الصادر اليوم السبت أن قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي كانت قد بلغت نحو 629 نقطة بارتفاع بلغت قيمته 0ر2 نقطة ونسبته 3ر0 في المئة عن إقفال الأسبوع الماضي وظل مرتفعا بنحو 3ر27 نقطة أي ما يعادل 5ر4 في المئة عن إقفال نهاية عام 2023.
وأشار إلى أن عدد الشركات التي ارتفعت أسعارها خلال تعاملات الأسبوع الماضي بلغ 14 شركة مقابل 15 في الأسبوع الذي سبقه في حين كان عدد الشركات التي شهدت انخفاضا 7 شركات وهو نفس العدد في الأسبوع الذي سبقه وفي المقابل لم تشهد 8 شركات تغيرا في أسعارها مقابل 7 شركات في الأسبوع الذي سبقه.
وأغلقت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع 48ر5 نقطة بنسبة 07ر0 في المئة لمستوى 01ر7331 نقطة من خلال 9ر386 مليون سهم تمت عبر 19798 صفقة بقيمة 8ر71 مليون دينار كويتي (نحو 220 مليون دولار أمريكي).
وتأسست شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في إبريل 2014 وتتولى مسؤولية إدارة عمليات سوق الأوراق المالية في الكويت.
ومنذ عام 2016 تسهم بورصة الكويت في الدفع قدما بمسيرة التواصل والنمو والابتكار في سوق الأوراق المالية إلى جانب تقديم الدعم لهيئة أسواق المال والجهات المصدرة والمستثمرين والأطراف المعنية الأخرى كافة.
كما لعبت بورصة الكويت دورا محوريا في تطوير سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع أهداف رؤية كويت جديدة 2035. (النهاية)

م ك ع / م ع ع




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