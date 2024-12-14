ولي العهد الأردني يصل إلى البلاد غدا في زيارة رسمية

ولي العهد الأردني يصل إلى البلاد غدا في زيارة رسمية
التاريخ
12/14/2024 4:32:49 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 14 - 12 (كونا) -- يصل إلى البلاد يوم غد الأحد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد
في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لسموه في زيارة رسمية للبلاد يلتقي خلالها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ويجري سموه مباحثات رسمية مع سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله. (النهاية)
م ع ع
MENAFN14122024000071011013ID1108992482
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