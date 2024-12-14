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ولي العهد الأردني يصل إلى البلاد غدا في زيارة رسمية

12/14/2024 4:32:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 12 (كونا) -- يصل إلى البلاد يوم غد الأحد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لسموه في زيارة رسمية للبلاد يلتقي خلالها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ويجري سموه مباحثات رسمية مع سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله. (النهاية)

م ع ع




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